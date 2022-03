REVIEW ASUS ROG Zephyrus G14 – laptopul de gaming cu AMD și Radeon care trece ca accesoriu de fashion

Dacă erai în căutarea unui sistem gaming care să-ți fure privirea fără să fie ostentativ, sclipicios și cu exagerat de mult roșu, noul ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK este fascinant prin simplitate și frumos prin trăsături tradiționale. E genul de ”jucărie” care se potrivește atât la birou, pentru amatorii de business care apreciază performanța, cât și într-o pivniță întunecată, când ai uitat cum trece timpul din cauza Call of Duty, Cyberpunk 2077 sau Final Fantasy.

Laptopurile de gaming sunt ostentative, pline de leduri colorate, masive și cu o serie de broboade fascinante cam pentru cinci minute după momentul achiziției și pentru încă cinci în momentul în care te lauzi cu ele unui prieten. Deși are și ASUS câteva astfel de exemplare în portofoliu, pentru ediția ROG Zephyrus pe care am avut ocazia să o testez în ultimele zile, a făcut o excepție. Rezultatul final fie te va fascina la culme și, dintr-un punct de vedere, îți va aduce aminte de simplitatea unui MacBook Pro, fie va fi ”prea alb” pentru tine. Din fericire, intru în prima categorie m-au încântat teribil particularitățile de design alese de producător.

REVIEW ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK – design și construcție

Dacă nu aș fi știut că este un ROG dedicat plăcutei activități de gaming, când am pus mâna pentru prima oară pe ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK – L8032X, aș fi fost convins că este un laptop strașnic de business. Se ascunde în aproximativ 1,7 kilograme și 31.2 x 22.7 x 1.95 centimetri, particularități care nu-l fac foarte suplu pentru standardele din 2022, dar în momentul în care îl pornești și arunci o privire pe configurația hardware, începi să vezi cu alți ochi setul de LED-uri de pe capac.

Ca referință, ediția pe care am testat-o eu de Zephyrus G14 GA402 vine cu AniMe Matrix, o tehnologie care se reflectă într-un set de animații personalizabile pe jumătate din capacul laptopului. Eu nici nu le-am observat în prima secundă, dar le-am văzut reflectate pe TV-ul pe care îl aveam în spate la momentul configurării inițiale. Nu am fost niciodată amator de LED-uri care clipesc, dar având în vedere că poți alege ce se întâmplă acolo, sunt convins că întregul concept va atrage mulți fani. În plus, pentru că LED-urile sunt ascunse în spatele unui grilaj, fac o treabă grozavă în a simula pixelii care îți scoteau ochii în jocurile de acum 20 de ani sau, la ora actuală, în Minecraft. Deci, vor stârni și un pic de melancolie în sufletul utilizatorului.

Apropo de construcție, având în vedere hardware-ul cât se poate de potent de la interior, partea inferioară este blindată cu o placă metalică. Nu știu sigur dacă este din oțel, dar cu siguranță joacă un rol important în disiparea căldurii, mai ales că are o serie stufoasă de perforații. Tot pentru a facilita ventilația, ai niște grilaje destul de atractive atât pe jumătățile din spate ale lateralelor, cât și la baza ecranului. Cei de la ASUS s-au dat peste cap pentru a facilita ventilarea corectă a procesorului și plăcii video de la AMD, iar având în vedere că s-ar putea să fie unul dintre cele mai puternice sisteme de pe piață cu un panou de 14 inci, au făcut o treabă mai mult decât rezonabilă.

Conectica este pe jumătatea din față a lateralelor și bifează toată căsuțele în materie de necesități. Pe lângă mufa de alimentare conectată la un încărcător de 20 volți și 12 amperi sau 240W, merită să ai în vedere că acesta este genul de laptop care se poate încărca și la USB Type C. Condiția este să ai un încărcător suficient de capabil în casă sau să folosești un monitor de ultimă generație care preia semnalul video de la laptop și-i dă energia necesară. Merge și cu un încărcător de telefon, dar, în mod evident, riști să-l descarci mai repede decât îl încarci, dacă întreprinzi ceva activități pretențioase. Apropo, beneficiază de încărcare rapidă, iar bateria îți ajunge la 50% după 30 de minute la priză.

Tot la conectică intră o ieșire stereo de 3,5 milimetri, un port HDMI 2.0b, două porturi USB 3.2 Gen 2 Type C (dar doar cel din stânga suportă alimentarea cu energie electrică), două porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A (cele tradiționale) și un card reader microSD UHS-II, de ultimă generație. Nu lipsesc din pachet nici ultimele tehnologii pe partea de comunicații wireless Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.2 Dual Band.

Mi-a plăcut mult tastatura. Are un clinchet surprinzător de satisfăcător pentru un sistem atât de compact. În plus, datorită separației dintre taste și a cursei generoase, vei fi cu siguranță, cât se poate de eficient în jocuri. Tastele direcționale au și mai mult spațiu în jurul lor, ca să-ți facă viața mai ușoară dacă eviți să te uiți prea mult la taste, iar pe lângă rândul de taste funcționale, în colțul din stânga sus, ai nu mai puțin de patru taste în plus, marcate de la M1 la M4 pe care nu le găsești pe alte laptopuri. Acestea sunt menite pentru ajustarea volumului, închiderea rapidă a microfonului și accesarea rapidă a panoului de control de la ASUS. Este important de reținut că tastatura este luminată și poți ajusta intensitatea retroiluminării. Touchpad-ul are dimensiuni generoase, dar face o treabă grozavă în a respinge atingerile accidentale.

Rama ecranului este subțirică, semnificativ mai groasă în partea de jos și mult mai mică pe laterale. În partea de sus este găzduită o cameră HD 720p cu IR, certificată Windows Hello pentru autentificare biometrică.

Una peste alta, întregul sistem pare trainic atunci când îl manipulezi, e țapăn. Nu clincăne, nu măcăne aiurea, iar panoul stă în absolut orice poziție îl pui, fără să se balanseze aiurea. Având în vedere că vorbim de un sistem premium, acestea nu ar trebui să fie neapărat particularități lăudabile, dar am întâlnit multe laptopuri foarte scumpe al căror ecran se balansa câteva secunde după ce îl puneai în poziția dorită. ASUS ROG Zephyrus G14 pare cât se poate de trainic și deloc firav.

REVIEW ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK – specificații tehnice și performanță

Cel mai nou ROG de 14 inci de la ASUS este construit în jurul unui procesor de ultimă generație de la AMD, un Ryzen 9 cu numele de cod 6900HS, cu 8 nuclee și 16 fluxuri de activitate (threads). Are un cache de 16MB și o frecvență maximă de lucru de 4,9 GHz. Acesta este unul dintre cele mai rapide procesoare din portofoliul AMD și se reflectă în performanță în mod clar. Partea de procesare grafică este asigurată de un AMD Radeon RX 6800S cu 8GB GDDR6. Varianta testată cu numărul de cod GA402RK-L8032X are 32GB de memorie DDR5. Pe meleaguri mioritice nu am găsit decât versiune cu 16GB RAM.

Având în vedere că vorbim de AMD cu AMD, procesor cu chipset grafic de la același producător, o parte importantă din performanța acestui pachet este dată de tehnologiile proprietare precum Smartshift și Smart Access Memory. Ca un detaliu tehnic, AMD Smartshift permite procesorului și GPU-ului sa aloce în mod dinamic puterea atunci când este nevoie și unde este nevoie cel mai mult, iar AMD Smart Access Memory oferă procesorului acces deplin la VRAM, îmbunătățind performanța în jocuri. Pe lângă partea oficială a ecuației, așa mai adăuga reversul. Practic, când nu ai nevoie de o performanță extraordinară, consumul scade semnificativ, temperatura la fel și, implicit, crește autonomia.

Tot de performanță ține și SSD-ul NVMe pe PCIe 4.0. Cu o capacitate de 1TB, acesta joacă cel mai important rol în pornirea sistemului în doar 15 secunde, dar și în încărcarea rapidă a jocurilor. Dacă vrei să asociezi niște cifre exacte rapidității SSD-ului, gândește-te că rata de scriere măsurată în Crystal DiskMark a fost de 3456MB/s, iar rata de citire a sărit până la 3602MB/s, cu mult peste 90% dintre sistemele portabile aflate în comerț.

Vizavi de măsurarea performanței, am trecut noul ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK printr-o serie stufoasă de teste sintetice și practice, ca să înțeleg mai bine de ce este capabil. În 3DMark am obținut 8012 puncte în testul Time Spy, defalcat în 7760 pe partea de grafică și 9825 pentru procesor. Conform estimărilor, acest scor s-ar traduce în peste 75 de cadre pe secundă cu detaliile la maxim în Battlefield V și peste 30 de cadre pe secundă cu același nivel de detalii maxime în Red Dead Redemption 2.

În PCMark 10, nota finală a fost de 7569 de puncte, defalcată în felul următor – Essential – 11173, Productivity – 9459, Digital Content Creation – 11.136. Având în vedere că atât PCMark, cât și 3DMark monitorizează temperatura de lucru pe întreaga perioadă a testului, merită avut în vedere că ajuns de mai multe ori la aproximativ 85 de grade.

Într-o sesiune intensă de Call of Duty, a sărit chiar și până la 96 de grade Celsius, cu ventilatoarele la putere mare. Aș insista însă pe faptul că în Warzone s-a comportat exemplar, cu detaliile grafice la maxim și o rezoluție nativă de 2560 x 1600 de pixeli. Nu am văzut niciodată sub 75 de cadre pe secundă, iar de cele mai multe ori gravita în jurul a 120 de cadre pe secundă, valoarea de referință pentru panoul 16:10 cu afișaj anti-reflexiv și o diagonală de 14 inci.

Aceste cifre nu reprezintă neapărat motive de îngrijorare, având în vedere cât de compact este sistemul și cât este de puternic, dar merită avute în vedere. Dacă vrei să te joci pe el, nu o fă în pat sau pe pătură, pentru că îi faci rău laptopului. Joacă-te la birou, iar dacă faci investiția într-un dock cu ventilatoare suplimentare, cu atât mai bine. 150% nu este obligatoriu, dar dacă plănuiești deseori să te joci sau să-l folosești la maxim pentru proiectare, randări, editare video, reprezintă o cheltuială pe care o recomand cu inima deschisă.

Continuând însă testele, în Cinebench Multi-Core, scorul a fost de 12520 de puncte, cu multe peste un Intel Core i9-9880H estimat în același benchmark la aproximativ 9087 de puncte. În testul single core, valoare a fost de 1555 de puncte. Geekbench 5 a generat 1611 puncte în testul single core și 10019 puncte în multi-core. Testul de OpenCL din același benchmark s-a reflectat în 83172 de puncte.

Tot la performanță, aș trece și calitatea impresionantă a ecranului IPS certificat Pantone și Dolby Vision, cu unghiuri de vizibilitate impecabile și fără fluctuații de retroiluminare pe întreaga suprafață. Experiența audio asigurată de patru difuzoare certificate Dolby Atmos este de asemenea una fără reproș. Îți umple o cameră cu sunet de calitate într-o manieră aproape nerealistă. Înaltele și mediile au o strălucire aparte, iar frecvențele joase sunt efectiv surprinzătoare, având în vedere dimensiunile compacte ale gadgetului.

REVIEW ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK – concluzie

Noul ASUS ROG Zephyrus G14 reprezintă o realizare impresionantă din punct de vedere tehnologic, iar acesta este și meritul celor de la AMD, atât din punctul de vedere al procesorului de ultimă generație, cât și al chipsetului grafic de top. În mod previzibil, se încălzește un pic în funcție de ce faci pe el, dar dacă navighezi pe internet sau redactezi câteva documente, merită să ai în vedere că funcționează și într-o manieră complet silențioasă. În testele mele, autonomia a ajuns până la 12 ore și 10 minute de navigare pe internet alternată cu vizionări de clipuri video de pe YouTube, o valoare absolut incredibilă, dacă te gândești ce poate să facă această jucărie. Valoarea cu pricina scade radical când intri în Call of Duty, dar mi s-ar părea oricum o idee proastă să te joci departe de priză.

Cu un preț de achiziție în jurul a 10.000 de lei, acesta este departe de a fi un sistem ieftin, dar nici nu-și propune să fie. Acesta este un laptop la superlativ, un monstru ultraportabil care își scoate colții atunci când ai mai mare nevoie de el. Nu de puține ori, s-ar putea să-i auzi și ventilatoarele, dar având în vedere că te poți juca orice pe el cu detaliile la maxim, este genul de investiție care te va ține mulți ani de acum înainte. Singura condiție ca să nu te lase la greu este să ai grijă de el și să nu neglijezi faptul că a fost făcut pentru birou. Merge senzațional și pe canapea, dar s-ar putea să-i simți căldura pe picioare și ar fi păcat. Nu de alta, dar sistemul revoluționat de răcire cu cameră de vapori și tuneluri anti-praf face o treabă remarcabilă în a scoate căldura din carcasă, cu condiția să nu-i acoperi vreo gură de aerisire.