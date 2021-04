Dacă îți petreci o viață de om la birou, un ecran de laptop s-ar putea să nu ofere cea mai bună experiență vizuală pentru tine și, mai ales, nu va fi benefic pentru coloana ta vertebrală. Din acest motiv și pentru că îmi doream un ecran mai mare, mi-am transformat laptopul într-o stație de lucru, iar mai jos am detaliat întreaga experiență.

De când eram mic, aveam o fantezie cu ecrane de mari dimensiuni care par să plutească în fața ta. Până când vom avea însă panouri transparente cu adevărat utile, precum cele din Minority Report, poți recrea parțial acea experiență cu o configurație precum cea construită de mine.

Funcționează perfect și include câteva particularități care să-ți confirme că suntem în 2021, tehnologia a progresat, conectica la fel și a devenit semnificativ mai simplu să-ți faci biroul mai curat, cu mai puține fire.

Întotdeauna am fost de părere că unii oameni sunt făcuți să cumpere mașini la mâna a doua.

Știu exact la ce să fie atenți, ce să testeze în doar câteva momente, care sunt detaliile care pot fi reparate cu un cost minim sau particularitățile care te vor face să regreți investiția. O părere similară o am și despre mine când vine vorba de investiții în tehnologie, în gadgeturile care sunt perfecte pentru ceea ce îți trebuie și, prin intermediul mai multor detalii de finețe, te ajută să simți un upgrade semnificativ față de ce ai experimentat în trecut.

O vorbă din bătrâni spune că suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine.

Aceasta a fost filozofia mea dintotdeauna, indiferent dacă am făcut o investiție într-o mașină nouă de tuns sau într-o tastatură. În consecință, unele dintre produsele pe care le voi recomanda mai jos și pe care le-am cumpărat, nu sunt cele mai ieftine. Cred însă că fac o treabă mai mult decât decentă în a-și justifica prețul, iar acesta este și motivul pentru care sunt incluse în acest material.

Poate nu sunt pentru toată lumea, dar voi încerca să explic fluxul de gânduri din spate.

Ca urmare, dacă, pornind de la recomandările mele, găsești altceva care simți că se potrivește mai bine nevoilor tale, te poți orienta fără probleme în acea direcție. Sfatul meu este însă să fii atent la detalii și, dacă tot dai un ban, să ai în vedere că îți dorești produse care să se comporte impecabil și peste 3-5 ani, nu doar peste 6 luni.

Totul a plecat de la un monitor mare și deștept, un Philips cu USB-C

De peste un deceniu, îmi cumpăr doar televizoare Philips. Am mai detaliat acest aspect în trecut prin câteva materiale și, în continuare, sunt convins că am făcut cea mai bună alegere de fiecare dată. În cazul TV-urilor, principalul meu argument pentru care nu merg pe un Samsung, LG sau Sony are legătură cu tehnologia Ambilight, care îți proiectează în preajma ecranului culoarea predominantă din acea regiune a panoului.

Pornind de la experiența plăcută cu Philips la televizoare, m-am orientat către un monitor al aceluiași brand. Două criterii importante de achiziție am avut în minte în căutarea mea pentru modelul perfect, diagonala de 27 de inci și conectivitatea USB-C.

Prima mi se pare perfectă pentru productivitate în secolul 21, a doua era fundamentală pentru ce aveam eu în minte.

Din vara anului trecut, folosesc un MacBook Pro de 16 inci dotat în mod exclusiv cu porturi USB-C 3.1 Gen.2 care funcționează și ca Thunderbolt 3. În funcție de perifericele pe care le ai deja, acest detaliu s-ar putea să te deranjeze.

Nu-ți mai poți conecta vechiul hard disk extern fără un adaptor, de exemplu. Dincolo de asta, însă, din ce în ce mai multe laptopuri de top au făcut tranziția la Thunderbolt 3, nu doar cele create de Apple.

Motivul are legătură cu versatilitatea acestui port.

Pe lângă faptul că îl poți folosi pentru a-ți încărca laptopul la o tensiune de până la 100 W, dacă nu mai mult, facilitează un transfer de date de până la 40GB/s. Asta înseamnă că, pe un singur port, îți poți încărca sistemul, dar poți și să transmiți un semnal video pe două monitoare până la o rezoluție 6K cu 60Hz, în plus, poți prelua date și de la un hub USB.

Le face pe toate cu ajutorul unei mufe reversibile, pe care o poți introduce în port pe ce parte dorești.

Aici intră în ecuație monitorul din imaginea de mai sus cu numele de cod Philips 276B1/00, o diagonală de 27 de inci, o rezoluție nativă de 2560 x 1440, 75Hz și o putere luminoasă de 300 cd/mp.

Conectica lui include un port USB-C de intrare, un HDMI, un DisplayPort, o ieșire audio stereo, o ieșire ethernet și nu mai puțin de 4 porturi USB 3.2. Dincolo de HDMI și DisplayPort, al căror rol este evident, USB-urile, ieșirea audio și portul de rețea Ethernet au nevoie de un singur cablu USB-C conectat la sistemul tău portabil sau desktop pentru a-și face treaba. Mai mult decât atât, are și două difuzoare de 2 W, suprinzător de decente de altfel, care își iau semnal audio din același port.

După cum ziceam, este un port incredibil de versatil. Mai mult decât toate cele menționate mai sus, cel mai mult m-a încântat însă că îmi încarcă laptopul. Mai scap un pic de cabluri.

În ceea ce privește celelalte particularități ale monitorului, acesta utilizează un panou IPS cu tratament antireflex, ca să nu-ți facă niciun fel de problemă dacă îți bate lumina pe el, naturală sau artificială.

Timpul de răspuns este de 4 milisecunde, un detaliu care ar trebui să-ți ofere un confort sporit dacă te gândești să-l folosești ocazional pentru gaming. Nu este cazul meu. Are un raport de contrast nominal de 1000:1, este certificat NTSC 110 % și sRGB 123 %, când vine vorba de abilitatea de a afișa un spectru larg de culori.

Are din fabrică până și un mod LowBlue, care scade cantitatea de lumină albastră afișată pentru a nu-ți afecta negativ abilitatea de a adormi seara, de aici și certificarea TUV Eye Comfort. Tot la capitolul detalii interesante, include un senzor infraroșu pentru a-ți depista prezența în fața sa, intitulat PowerSensor.

Acesta îți coboară luminozitatea cu până la 70% dacă ai plecat de la birou, atât pentru a-ți micșora consumul de energie electrică, cât și pentru a prelungi viața panoului. Dacă tot discutăm de impact asupra mediului, monitorul nu conține mercur, iar carcasa este fără PVC/BFR și are 85% materiale plastice reciclate.

În cutie are toate cablurile de care ai putea avea nevoie pentru porturile incorporate.

Dincolo de particularitățile tehnice, monitorul se vede impecabil. Nu-l folosesc decât de câteva zile, dar are unghiuri de vizibilitate perfecte, fără variații de luminozitate pe întreaga suprafață a panoului. În opinia mea, se pretează de minune pentru muncă în Photoshop, Premiere sau Final Cut, datorită acurateții culorilor afișate fără o calibrarea adițională pe lângă cea din fabrică.

Cum am fixat monitorul, în ce țin laptopul

Dacă ar fi să aduc un reproș monitorului, nu este cel mai subțirel din lume, dar fără suport se încadrează totuși în 5,47 kg, un plus pentru un ecran de 27 inci.

Nu l-am dorit însă foarte subțire, chiar dacă și Philips are niște modele impresionante ultra-wide care îți taie respirație din prisma designului, pentru că m-a interesat mai multe compatibilitatea cu VESA, standardul universal de fixare pe un picior precum cel din imaginea de mai sus.

Aici intră în ecuație partea cu „plutitul” pe care am menționat-o în introducere.

Mi-am dorit să nu mai folosesc un monitor cu picior pentru a-l aduce ocazional mai aproape de mine și pentru a nu-mi ocupa spațiu pe măsuța de dimensiuni reduse pe care scriam în trecut la laptop.

Astfel, după ce am cochetat cu mai multe concepte de stand-uri, am rămas pe această iterație de la BlackMount pe care am achiziționat-o de la TehnicaVizuala.ro, aceeași echipă care m-a ajutat cu aducerea în țară a ecranului de proiecție EZ Cinema 2 de la Elite Screens în urmă cu câteva luni. Despre acea minunăție am discutat în articolul Experiență: mi-am făcut cinematograf acasă. Ce îți trebuie și cât costă un home cinema autentic.

Numele complet al suportului de monitor este Gas Spring Single Arm BlackMount MNT25-1. Suportă oficial ecrane între 17 și 27 de inci, deși i-ai putea atașa un model și mai mare, cu condiția ca acesta să se încadreze în 6,5 kilograme. Al meu este cu un kilogram mai ușor.

Partea de montarea este una incredibil de ușoară, după cum se poate vedea și în schema de mai sus. Ai montat piciorul pe spatele monitorului tău, ai fixat sistemul de prindere pe masa, biroul sau noptieră, le-ai îmbinat pe cele două.

Nu știu dacă a durat zece minute cu totul, iar toate instrumentele necesare sunt incluse în cutia produsului. Singura particularitate care implică 2-3 experimente este flexibilitatea piciorului după ce ai montat monitorul. Aceasta se poate ajusta cu ajutorul unei chei hexagonale pe care o ai inclusă în pachet și depinde de greutate ecranului. Dacă este unul mai micuț, sunt șanse mari ca parametrii din fabrică să fie perfecți.

Ca un detaliu important, standul este format din niște brațe cu gaz, un fel de pistoane. În consecință, este mai ușor de manevrat, fără să se miște aiurea când nu trebuie. Cu alte cuvinte, stă unde îl pui, dar te poți răzgândi oricând.

În plus, are un sistem util de prindere a cablurilor pe braț, ca să nu atârne aiurea din monitor. Construcția este din oțel. În extensie completă, brațul ajunge la 450 mm, dar fascinant este gradul de libertate pe care ți-l pune la dispoziție pentru a-l fixa în fața ochilor la distanța și înălțimea perfecte pentru tine.

Dacă tot nu-mi mai folosesc laptopul decât ca o unitate desktop, am vrut să mă asigur că va sta în permanență într-o poziție care îi asigură un flux de aer bun.

În acest scop, am căutat un stand vertical, preferabil unul pe care nu trebuie să-l arunc atunci când îmi voi schimba inevitabil laptopul. Modelul pe care l-am luat suportă în teorie două laptopuri, dar eu îl folosesc pentru MacBook și iPad Pro de 12,9.

L-am găsit pe un site mai puțin cunoscut, cel puțin pentru mine, intitulat AppleKing.ro.

Ce m-a încântat cel mai mult este detaliul ilustrat în imaginea de mai sus. Pe partea inferioară are un sistem de șuruburi pe care le poți desface un pic pentru a extinde spațiul dintre cele două plăci în care fixezi laptopul. Astfel, poți opta pentru orice grosime între 14 și 42 mm.

Definești valoarea care te avantajează pe tine folosind cheia hexagonală din pachet în câteva minute. Este suficient de greu pentru a susține două laptopuri „în picioare”, iar pe interior are o suprafață cauciucată ca nu cumva să-ți zgârie carcasa de la notebook. Suprafața totală a gadgetului este 120 x 150 milimetri.

Mouse-ul și tastatura de la Logitech, perifericele indispensabile

Pentru că am detaliat mai sus cum îmi țin laptopul închis undeva lângă monitorul Philips cu USB-C, aveam nevoie de un mouse și o tastatură pentru a-mi definitiva „stația de lucru” din titlul articolului. De vreo două decenii, când cineva mă întreba ce mouse sau tastatură să-și cumpere, întotdeauna am recomandat Logitech.

Chiar și dacă era vorba de cel mai ieftin periferic din portofoliul producătorului, am fost sigur că nu te lasă la greu. Pentru că vorbim de gadgeturi de cursă lungă, când utilizam un desktop, întotdeauna am avut un mouse Logitech.

S-ar putea să fi avut la primul meu calculator o tastatură Microsoft, dar ulterior am trecut tot la Logi, noul brand sub care sunt înfățișate câteva dintre gadgeturile producătorului americano-elvețian.

Ca referință, de mai bine de un deceniu, cele mai bune mouse-uri și tastaturi ale Logitech sunt incluse în seria MX sau Master.

Acestea incorporează cele mai noi tehnologii și cele mai impresionante dotări, într-un design profesionist. Sunt genul de produse care nu ar trebui să lipsească de pe biroul unui om de afaceri, dar pot fi folosite ocazional și într-o sesiune de gaming, dacă vrei să iei o pauză de la muncă.

Cele mai noi astfel de produse din seria MX sunt MX Keys, MX Master 3, MX Anywhere 3 și MX Vertical. Pentru primul și ultimul dintre cele patru am optat eu. Le voi detalia pe rând.

Voi începe cu mouse-ul pentru că este un gadget surprinzător de diferit față de orice altceva ai experimentat în trecut din această categorie de produse.

Cu numele complet MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse, acesta este cel mai recent dispozitiv al producătorului construit de la zero pentru ergonomie, un concept pe care s-ar putea să-l fi văzut asociat în trecut doar cu scaune de birou.

Conform Wikipedia, ergonomia este un domeniu de activitate tehnico-științific din cadrul psihologiei muncii, care prin colaborarea dintre psihologi, fiziologi și tehnicieni studiază și realizează o astfel de organizare a sistemului „om – mașină – condiții de loc de muncă” în așa fel, încât munca să fie efectuată cu costuri biologice minime și maximă eficiență. Aceasta se poate de asemenea interpreta precum că, ergonomia are ca scop adaptarea sarcinilor de muncă și a locului de muncă la oameni cât și a oamenilor față de muncă și loc de muncă. Optimizarea funcționării sistemului „om-mașină-condiții de muncă” urmărește reducerea maximă până la eliminare a bolilor (îmbolnăvirilor) profesionale.

Ideea este că orice produs promovat ca fiind ergonomic vine la pachet cu atuuri menite să-ți facă bine din punct de vedere al sănătății.

Te ajută să fii expus la mai puține riscuri când îți petreci o mare parte a existenței tale la birou. Mouse-ul Logitech MX Vertical intră fără dubii în această categorie pentru că te obligă să-ți ții mâna în timp ce-l folosești mai aproape de poziția ei naturală, cea de pe lângă corp sau cea pe care o ai când strângi mâna unui prieten.

Poate nu ai văzut vreo problemă cu mouse-urile pe care le folosești de 20 de ani, iar acest mouse te va forța să îți reînveți un pic obiceiul de a modifica poziția cursorului pe ecran. Acesta nu este însă un lucru rău, iar după ce te-ai obișnuit să-l folosești, în aproximativ o săptămână, vei înțelege mult mai bine de ce a fost creat.

Îți vei da seama cum îți poate reduce durerile musculare din încheietura mâinii și de ce unghiul acela de 57 de grade la care îți ții palma pe mouse nu este ales la întâmplare. Totul are legătură cu confortul mâinii tale. Până și poziția implicită a degetului mare în cavitatea laterală este creată pentru a-ți odihni degetul acolo, nu pentru a-l ține încordat în timp ce încerci să-l deplasezi pe masă.

Datorită acestei construcții, a senzorului de 4000 DPI și după o perioadă de adaptare, cei de la Logitech sunt de părere că îți vei deplasa mouse-ul pe birou de patru ori mai puțin, din nou, în beneficiul sănătății mâinii tale. Aș lăuda și finețea scroll-ului, dar dacă ai folosit un mouse Logitech din ultimii ani știi că nu ai ce să-i reproșezi.

Ca detalii tehnice, se poate conecta la un sistem atât prin Bluetooth, cum îl folosesc eu, cât și prin cablul USB-C inclus în pachet sau cu ajutorul receptorului clasic Unifying.

Are patru butoane personalizabile a căror funcționalitate implicită poate fi modificată din aplicația Logi Options. Dacă ar fi să-i reproșez ceva, nu știu dacă este foarte confortabil de folosit de către un copil sau o persoană cu mâna micuță. Are 78,5 x 79 x 120 milimetri și o greutate totală de 135 grame.

Eu nu am întâmpinat nicio problemă cu el, iar împerecherea s-a produs imediat.

Dacă distanța față de un mouse tradițional. din prisma designului, ți se pare însă prea intimidantă în cazul Logitech MX Vertical, îți recomand cu inima deschisă MX Master 3 sau, eventual, MX Master 3 for Mac. Cred destul de tare că va fi ultimul mouse pe care îl vei cumpăra.

Vizavi de MX Keys, tastatura asta este combinație perfectă între layout-ul și dimensiunea tastelor pe care le cunoști de-o viață și o serie de particularități noi care îți fac experiența utilizării mai plăcută și precizia la tastare semnificativ mai mare.

E wireless, luminată, funcționează prin Bluetooth sau cu ajutorul senzorului Unifying, iar încărcarea ei se realizează prin USB-C. Dacă nu ai nicio afinitatea pentru partea cu luminarea tastelor, autonomia îți sare de la 10 zile la 5 luni. Chiar și așa, este important de reținut că are o serie de senzori de proximitate care nu îți retro-iluminează tastatura decât în momentul în care îți apropii mâinile de taste. În rest, acestea rămân stinse.

La capitolul particularități futuriste, cu tastele 1, 2 și 3 de deasupra tastelor Insert, Home, Page Up, poți schimba în orice moment dispozitivul la care este conectată tastatura. Ții apăsat câteva secunde pe oricare dintre ele, tastatura intră în modul de împerechere și o poți conecta rapid la telefon, la tabletă, la un alt laptop sau desktop. După împerecherea inițială, este suficient să apeși brusc pe aceleași butoane și vei face imediat tranziția de la un echipament la altul. Funcționează impecabil.

Apropo de layout, tastatura funcționează la fel de bine pe Mac sau Windows, având tastele particulare pentru ambele sisteme de operare, după cum se poate vedea și în imaginea de mai sus.

Nu contează dacă ești dependent de CMD sau Option, Start sau Alt, le găsești în același loc în care te-ai obișnuit cu ele. Modelul pe care îl am eu are tasta Enter mare, pe două rânduri, așa cum mi-o doresc și cum se vede în primele două poze din acest material. Poza de mai sus am ales-o însă pentru a ilustra faptul că există și o variantă cu Enter pe un singur rând. Optezi pentru cea cu care te simți mai confortabil.

Dacă tot am menționat confortul, 90% dintre tastele de pe Logitech MX Keys au o adâncitură în mijloc și sunt intitulate taste Perfect Stroke.

Acestea sunt tastele pe care le folosești în majoritatea timpului și, în definitiv, tastele care îți dau viteza la tastare. Acea adâncitură discretă care se poate vedea și în poze, gândită pentru vârful degetelor, este o binecuvântare pentru precizie. M-aș duce atât de departe încât să-ți spun că îți face erorile de tehnoredactare sau dactilografiere mult mai improbabile, dacă nu imposibile. E o bucurie să scrii pe ea. Mă încântă mult și că este grea, are 810 grame.

Îmi dă mai multă încredere, dar conștientizez că aceasta ar putea fi o preferință personală. Dacă te încântă ideea, nu a fost cazul meu, o poți achiziționa și împreună cu un Palm Rest.

În final, investiția din spatele acestui proiect nu este cea mai mică și sunt destul de sigur că nici nu se pretează în cazul fiecăruia. Asta nu o face însă cu nimic mai puțin importantă. Dacă îți câștigi pâinea la birou, ar fi bine să-ți creezi un mediu de lucru propice pentru o performanță sporită, dar și pentru un confort deosebit.

Nu trebuie să le achiziționezi pe toate o dată. Le poți lua pe rând, în timp. Mai important decât orice altceva este însă să faci o investiție informată. Să nu arunci banii. Să fii sigur pe ceea ce-ți dorești sau ai nevoie și să îți cheltui economiile în concordanță cu asta.