REVIEW ASUS Zephyrus M16 – cam așa ar trebui să fie un laptop de gaming în 2021

Într-o perioadă în care gamingul a ajuns să fie asociat destul de mult cu console de ultimă generație, cu noul Zephyrus M16 GU603HM, ASUS și Intel ilustrează foarte bine fiabilitatea și utilitatea unui PC de ultimă generație.

Dacă tot te încântă premisa de a te juca pe un PC cu un Windows, ar fi păcat să nu faci o investiție semnificativă într-un ultraportabil care este ideal în mult mai multe scenarii, nu doar în cazul plăcutei activități de gaming. Indiferent dacă ești creator de conținut, streamer sau vlogger, lucrezi în proiectare sau editare foto/video, acesta este genul de sistem care ar trebui să-ți ofere un nivel sporit de confort psihologic pentru următorii câțiva ani.

ASUS ROG Zephyrus M16 GU603HM este gadgetul care include mixul perfect de design futurist, componente de ultimă generație și o conectică pentru cei mai pretențioși dintre utilizatori. După câteva zile cu el, începi să înțelegi că prețul de achiziție se reflectă în fiecare colțișor, atât pe interior, cât și pe exterior.

REVIEW ASUS Zephyrus M16 – construcție și conectică

Unul dintre cele mai noi ultraportabile de la ASUS, Zephyrus M16, a atins performanța impresionantă de a ascunde un ecran de 16 inci într-o carcasă de mai puțin de 2 kilograme. Are 355 x 243 x 19,9 milimetri și 1,9 kilograme.

Ansamblul este dintr-un plastic mat ce pare să rețină mult mai puține amprente decât alte sistem de gaming. Partea superioară are niște perforații incredibil de mici pe jumătate din suprafață, în spatele cărora să văd niște reflexii multicolore fascinante, în funcție de unghiul din care te uiți. Partea inferioară are niște elemente de înălțare, în spate mai mult decât în față, pentru a facilita o ventilație eficientă, independent de suprafața pe care îl folosești.

Spatele carcasei integrează o serie stufoasă de grilaje pentru ca ventilatoarele din spate să-și facă treaba cât se poate de bine, mai ales în sesiuni intense de gaming. Lateralele au o conectică mai mult decât suficientă și ilustrează primul semn că acesta nu este doar un sistem pentru jocuri, ci pentru cei care au nevoie de performanță. Lista include un port USB 3.0, un port USB 3.1, un USB 3.2 Type C (Gen 2) și un Thunderbolt 4. Utilitatea acestuia din urmă o s-o detaliez un pic mai jos.

Pachetul este completat de un port gigabit Ethernet, un HDMI, DisplayPort și o ieșire audio. Nu lipsește nici funcționalitatea Kensington lock, iar un cititor de carduri microSD te ajută să-ți descarci rapid pozele. Tot la conectică intră conectivitatea Wireless 802.11ax (2×2) și Bluetooth 5.2. Alimentarea cu energie electrică se face printr-un transformator masiv cu o putere totală de 240W și 20V. Acumulatorul nedetașabil din carcasa sistemului ASUS ROG Zephyrus M16 GU603HM este de tip Li-Ion cu o capacitate de 90Whr.

Când îl deschizi, dacă ești amator de securitate sporită, te vei bucura să afli că în spatele butonului de power, cât se poate de discret, este un senzor de amprentă compatibil cu Windows Hello pentru o autentificare rapidă. Tastatura, în mod aproape previzibil, este iluminată multicolor, un standard pentru sistemele de gaming din ultimul deceniu. Nu este standard însă modul discret în care sunt luminate tastele, fără să-ți strice ochii, chiar dacă te joci în miez de noapte. În plus, dacă vrei, le poți ilumina îl alb, pentru un aspect mai profesionist.

Tastatura este perfectă, după standardele mele. Cu o cursă a tastelor și o spațiere între ele care îți vor facilita semnificativ sporirea preciziei. Viteza la tastare și eliminarea greșelilor de redactare va fi facilitată și de o rezistență sporită la frecare a fiecărei taste. Cu alte cuvinte, nu-ți alunecă mâna aiurea pe tastatură. În partea de sus, tastele funcționale își îndeplinesc toate sarcinile adiționale fără niciun software suplimentar.

Ca bonus, un pic mai sus de F1 – F12, ai butoane pentru ajustarea volumului și unul dedicat pentru dezactivarea microfonului. Un al patrulea, cu simbolul ASUS ROG, pornește Armory Crate, instrumentul software care facilitează interacțiunea cu toate artificiile vizuale pe care ți le-a pus la dispoziție ASUS în acest model. Trackpadul are dimensiuni foarte generoase, o rezistență plăcută la atingere, discretă și un mecanism eficient de respingere a atingerilor accidentale.

REVIEW ASUS Zephyrus M16 – specificații tehnice și rolul procesorului Intel în ecuație

Dincolo de dotările interne, ecranul mi se pare cea mai importantă componentă a unui laptop, iar cei de la ASUS nu s-au sfiit când vine vorba de panoul de 16 inci din acest ansamblu. Are o ramă foarte subțire pe laterale și una sensibil mai groasă pe partea superioară. Cu o rezoluție nativă de 2560 x 1600 pixeli, se vede absolut impecabil din fiecare colț sau unghi, fără variații de luminozitate sau intensitate cromatică.

Este un IPS cu Anti-Glare. Asta înseamnă că ar trebui să-l folosești și în soare fără emoția că o să-ți reflecte cerul în ecran. În acest scop, ajută și luminozitatea maximă de 500 de niți. Pentru gaming, te vei bucura să afli că ai 165Hz, o valoare extrem de rar întâlnită pe un laptop sau desktop. Timpul de răspuns de 3 milisecunde, de asemenea, te va ajuta să nu rămâi în urma concurenței într-o sesiune intensă de Call of Duty.

Contrastul specificat este de 1200:1, iar panoul este certificat ca fiind capabil să afișeze 100% din spectrul DCI-P3. Asta înseamnă că-l poți folosi fără emoții și la editare foto/video, deși, dacă ești foarte pretențios, poți opta pentru un monitor extern sau două pe care le conectezi prin Thunderbolt sau HDMI și ai un flux video 4K Ultra HD pentru proiectare sau gaming, în funcție de ce vrei să faci.

Creierul întregii afaceri este o combinație foarte potentă formată dintr-un Intel Core i7-11800H, un GeForce RTX 3060 și 16GB DDR4 la 3200MHz. Ca referință, procesorul este cel mai important din această ecuație. E un Intel Core de generația a 11-a Tiger Lake din seria H45. Litera H de la final îți atrage atenția asupra faptului că acesta este un procesor de laptop ca aspect, dar performanțele sunt de desktop. Creat cu o litografie de 10nm SuperFin, are 8 nuclee fizice și 16 thread-uri (fluxuri de sarcini pe care le poate executa concomitent). Frecvența de lucru standard este de 2,3GHz, dar ajunge până la 4,6 GHz cu ajutorul Turbo Boost Max.

Dincolo de performanța brută, fiind un procesor de ultimă generație de la Intel, Core i7 – 11800H din ROG Zephyrus M16 mai are câteva atuuri:

20 de căi PCI Express sau lane-uri din generația a 4-a. Acestea facilitează tot o interacțiune rapidă în tot ce este mai nou în materie de soluții de stocare şi conexiuni grafice. PCIe din generația a 4-a are o lățime de bandă de două ori mai mare față de generația anterioară, amplificând capacitatea de conectare a celor mai noi GPU-uri și soluții de stocare. Astfel, gamerii au avantajul lansării mai rapide a jocurilor, iar creatorii de conținut, la rândul lor, pot să încarce mai rapid aplicațiile, clipurile video de înaltă rezoluție și imaginile de mari dimensiuni; Portul Thunderbolt 4, cu o lățime de bandă de 40Gb/s, reprezintă următoarea generație în materie de conectivitate, transfer de date și încărcare a dispozitivelor. ThunderboltTM 4 are o viteză de transfer de 4 ori mai mare decât un USB 3.1 și oferă conectivitate ultra-rapidă în interacțiunea cu cele mai noi dispozitive. Cu ajutorul acestui port se poate încărca un laptop sau o tabletă, accesa spațiul de stocare și conecta laptop-ul la două ecrane 4K, nu doar unul singur. În același timp, dacă ai nevoie, poți conecta o placă video externă Suport pentru Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) dedicat, de 6 GHz, care îmbunătățește conectivitatea, asigurându-te că PC-ul tău este gata de orice. Nu de alta, dar Intel® Wi-Fi 6E începe să devină disponibil la scară largă, din ce în ce mai mult. Pentru gameri, acest lucru înseamnă un timp de așteptare mai mic pentru sesiunile de joacă pe Wi-Fi fără întreruperi, sacadări sau latențe mari. Creatorii de conținut au posibilitatea să transfere fișiere de mari dimensiuni prin Wi-Fi, care, în condiții normale, te-ar obliga la o conexiune cu fir; Resizable BAR se traduce prin faptul că CPU-ul accesează în mod direct memoria GDDR6 de mare viteză atașată la placa grafică. În consecință, unele jocuri vor genera un număr mai mare de cadre pe secundă, FPS-uri. Tehnologie Intel® AdaptixTM, inclusiv Intel® Extreme Tuning Utility, vine cu performanțe excelente ale CPU-ului în toate scenariile și facilitează depășirea limitelor procesorului. Aceasta este disponibilă pe unele procesoare seria H din generația a 11-a și permite gamerilor să ajusteze performanțele la nivelul aplicației și al sistemului, la limitele absolute ale dispozitivului hardware. Creatorii pot, la rândul lor, să ajusteze sistemele pentru a funcționa ca stații de lucru, pentru a obține performanțe mai bune;

În funcție de buget, poți opta până la 40GB de RAM DDR4 în această configurație, preinstalată cu 16GB RAM. Chipsetul grafic GeForce RTX 3060 de ultimă generație are 6GB GDDR6 și suport complet pentru DirectX 12.

REVIEW ASUS Zephyrus M16 – performanță subiectivă și obiectivă

Când vine vorba de modul în care ”se mișcă” un laptop, această referință poate însemna foarte multe lucruri. De la performanța în jocuri și până la particularitățile experienței audio pe care ți-o pune la dispoziție, toate sunt relevante.

Dacă despre monitorul de 16 inci am oferit mai sus câteva detalii, merită să ai în vedere că, pe partea audio, cred, în mod autentic, că îți va tăia respirația. Are 6 difuzoare în total, 4 woofere de 2W pentru frecvențe joase și 2 tweetere. La bază, sistemul audio este stereo, dar spațialitatea este remarcabilă și o raritate în cazul unui laptop. Frecvențele joase sunt redate într-o manieră cât se poate de verosimilă, iar amplitudinea este atât de ridicată încât îți poate umple fără emoții o cameră cu sunet de calitate sau te ajută să te uiți fără probleme cu partenerul la un film, fără să-ți ciulești urechile.

Eu am testat versiunea cu un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1TB, dar îl poți cumpăra și cu 512GB, pentru câteva sute de lei în minus. Dacă ești curios ce înseamnă acele particularități tehnice pentru un SSD în 2021, am prins 6496,49MB/s la citire și 4872MB/s la scriere în CrystalDiskMark.

Puterea procesorului am testat-o cu Cinebench R23, unde noul Intel Core i7 – 11800H a obținut 12485 de puncte în testul multi-core și 1462 de puncte în testul single-core. În cea mai recentă versiune de PCMark, scorul de 6306 puncte a fost defalcat în 8865 de puncte la secțiunea Essentials, 8636 la Productivity și 8889 la Digital Content Creation. În Geekbench, am avut un rezultat de 1484 la testul single-core și 8202 puncte pe partea de multi-core.

Este bine de știut că același Geekbench are și un test pentru puterea de procesare grafică, iar performanța în CUDA a GPU-ul RTX 3060 s-a reflectat într-un scor de 99022 de puncte. În 3DMark, combinația de procesor și placă video au dus la o notă finală de 7563 de puncte, defalcată pe CPU – 8253 de puncte și GPU – 7454 de puncte.

Ca un detaliu interesant, în cea mai recentă variantă de 3DMark, cea pe care am folosit-o în teste, scorul de la final este ”tradus” și în performanța pe care ai putea să o obții în anumite jocuri de top. Pornind de la această premisă, valoarea de 7563 s-ar transpune în peste 75 de cadre pe secundă în Battlefield V la o rezoluție 1440p cu setările grafice în modul Ultra.

Dincolo de asta, am făcut mai multe teste în Call of Duty Warzone, unul dintre cele mai populare și pretențioase shootere în 2021. În modul Full HD, cu toate toate detaliile grafice la maxim, am avut o medie de 75 – 80 de cadre pe secundă. Când am crescut rezoluția la 2560 x 1440, cea nativă a monitorului, valoarea medie a scăzut până pe la 65 FPS-uri, dar nu au existat momente de întrerupere sau sacadare. S-a comportat impecabil. Dacă aș fi tăiat un pic din detalii, aș fi dezactivat TLSS sau V-Sync, probabil că aș fi depășit 100 de cadre pe secundă, dar să depășești 60 mi se pare mai mult decât suficient pentru o sesiune de distracție fără cusur.

În jocuri, când ții procesorul și placa video în 100%, autonomia ajunge cu greu la 3 ore, dar asta era de așteptat. Mai curios am fost însă de altceva. Cât te ține un laptop de gaming departe de priză în modul ”Battery Saving” (Conservare a bateriei), cu luminozitatea ecranului la 20%, atunci când vrei să navighezi pe internet. Pentru asta, am folosit aplicația web refreshthis.com și am încărcat site-ul Playtech.ro la fiecare 60 de secunde, în mod automat. La final, au fost necesare 10 ore și 54 de minute până să se termine bateria, o valoare demnă de toată lauda, având în vedere ”monstrul” de sub carcasă.

REVIEW ASUS Zephyrus M16 – concluzie

Noul ASUS Zephyrus M16 GU603HM este un sistem de gaming de ultimă generație, iar asta se reflectă atât în performanța sa impresionantă, cât și în prețul peste medie. Nu este pentru toată lumea, dar reprezintă cu siguranță o investiție pe termen lung. Face față cu brio oricărui scenariu, dar mai impresionant decât atât este designul finuț, deloc ostentativ și dimensiunile sale compacte. Cu un efort minim, cred că-l strecori într-o husă aferentă unui laptop de 14 inci, iar el are o diagonală de 16 inci, iar la 1,9 kilograme, sigur nu-ți rupe spatele în deplasări de lungă durată.

Este important însă de reținut că Intel, cu al său procesor de generația a 11-a, a jucat un rol poate chiar mai important decât ASUS în realizarea acestui pachet demn, din toate punctele de vedere, de laude. Cam aici ajungi când banii nu sunt o problemă și se vede. Pentru o eventuală achiziție, îl găsești la cel mai bun preț aici.