REVIEW ASUS ROG Phone 6 Pro – cel mai rapid telefon din lume te transformă în gamer și nu e de glumă

Mă uit la ASUS ROG Phone 6 Pro și, deși este un produs comercial, mi se pare mai degrabă o manifestare de ambiție, curaj și entuziasm din partea producătorului, mai mult decât un telefon de gaming, fie el și cel mai rapid din lume.

Sunt utilizator de telefoane Apple de la prima generație, de gadgeturi ieșite din Cupertino, de la laptop până la căști. Ca ”fan” al unui brand, este ușor să te ancorezi în superlative absolute, să spui că acesta este cel mai bun smartphone din lume sau cel mai bun ultrabook. În realitate, în timp ce compania cofondată de Steve Jobs a devenit una dintre cele mai previzibile din lume, taiwanezii de la ASUS, cu creații precum ASUS ROG Phone 6 Pro, dau dovadă de mai multă creativitate în 2022 decât a făcut-o Apple în ultimul deceniu.

În timp ce iPhone-urile au devenit renumite pentru faptul că nu se bat în specificații tehnice, pentru că ar pierde, ASUS merge în extrema cealaltă și și-a construit un întreg brand în jurul performanței absolute. Este adevărat că Apple face voodoo când vine vorba de optimizarea software-ului pentru hardware-ul creat in-house, dar când pierzi ore în șir în Call of Duty pe un iPhone 13 Pro Max cu 6GB RAM, este aproape imposibil ca un ghiduș al cărui ASUS ROG Phone 6 Pro are 18GB RAM să nu se reflecte într-un avantaj. În cel mai rău caz, dacă nu are un avantaj anul acesta, va avea peste 2 ani, când 90% dintre telefoanele de top nu vor avea nici atunci o cantitatea de memorie RAM similară.

REVIEW ASUS ROG Phone 6 Pro – pachet și construcție

Cu o cutie ce pare desprinsă din Star Trek sau Star Wars, în funcție de tabăra din care faci parte, ”micuțul” ASUS ROG Phone 6 Pro face o treabă foarte bună în a-ți fura privirea, indiferent ce telefon ai avut în trecut. Vizual, s-ar putea să fie cel mai diferit smartphone pe care l-ai ținut în mână în ultimi 5 ani, iar într-o industrie ce pare plafonată din cauza acestor pseudo-tablete, nici că putea fi o veste mai bună.

La 239 de grame și 173 x 77 x 10.4 mm, este un telefon masiv ce se ascunde în spatele unui panou de 6,78 inci. Este mai gros decât un iPhone 13 Pro Max – 7,7 milimetri, dar la fel de greu și cu o diagonală un pic, un pic mai mare – 6,7 inci la iPhone, față cei 6,78 inci menționați mai sus. Spatele este din sticlă, dar mai ales dacă pui mâna pe varianta albă, va ”striga” din primele clipe de utilizare că a fost menit pentru gaming. În acest scop nobil te ajută și ecranul personalizabil de mici dimensiuni de pe spate, dar și mesajul de dedesubt, ”Pentru cei care îndrăznesc”, deși verbul ”dare” din engleză se poate interpreta și ca ambiție sau înverșunare. În orice caz, acesta este un telefon pentru curajoși, la fel ca cei care l-au creat.

Dacă nu ai știut sau ai uitat de la ce vine ROG din titlu, Republic of Gamers este imprimat pe spate pentru a te atenționa din nou că vorbim de un gadget destinat plăcutei activități de gaming. Apropo de acel ecran micuț din spate, poate ilustra o serie de informații, precum nivelul de încărcare al bateriei, faptul că te joci sau că te sună cineva. Ține de tine ce te entuziasmează mai sus. Ca un detaliu de fond, de obicei se activează simultan cu ecranul frontal, cu excepția animației pentru apeluri primite care este cât se poate de utilă. Acesta particularități le definești din instrumentul software ROG X care vine preinstalat pe aparat și îl găsești în spatele unui X micuț pe un fundal portocaliu în colțul din stânga sus al ecranului principal.

Tot pe spate găsești zona foarte bine definită ce găzduiește cele trei camere principale și un bliț LED. Având în vedere cât de absurd de rapid este acest telefon, sub camere este inscripționat 8K Ultra HD 1/1.56, ca să nu uiți ce poate să imortalizeze. Despre abilitățile camerelor, voi vorbi însă mai mult într-un capitol separat, un pic mai jos.

Tot la construcție, intră senzorul de amprentă ascuns în spatele ecranului, care funcționează impecabil, pe lângă autentificarea facială sau cu cod. Deși am evidențiat deja mai multe particularități care fac acest gadget unic, merită să știi că are două porturi USB Type C și, în egală măsură, le poți folosi pe amândouă pentru încărcare sau transfer de date, cu mențiunea că cel de pe lateral este un pic mai deștept, USB Type-C 3.1, în timp ce portul de la bază este USB Type-C 2.0. Ca principiu, cel de pe lateral se pretează de minune pentru diverse accesorii, precum AeroActive Cooler. Nu trebuie omisă nici mufa stereo de căști certificată 32 biți / 384kHz, un detaliu care te ajută să conectezi orice pereche de căști la telefon fără să faci vreun compromis de performanță.

REVIEW ASUS ROG Phone 6 Pro – specificații și performanță

ASUS ROG Phone 6 Pro se ascunde în spatele unui ecran de 6,78 inci cu un raport de aspect de 20,4 : 9. Are o rezoluție nativă de 2448 x 1080 pixeli și o rată de reîmprospătare de 165 de Hz, cu un timp de răspuns de o milisecundă. La fel ca în cazul ZenFone 9 testat în urmă cu câteva zile, acesta este un panou Samsung AMOLED protejat de foarte andurantul Corning Gorilla Glass Victus. În ceea ce privește grosimea marginilor frontale, acestea sunt infime pe laterale și semnificativ mai groase în partea de sus și de jos, detalii care se reflectă într-un raport de 82,2% între suprafața utilă a panoului și întreaga partea frontală a telefonului. Pentru comparație, în cazul iPhone 13 Pro Max, acel raport este de 87,4% (margini mai subțiri), în timp ce Galaxy S22 Ultra are 90,2%, pentru margini și mai subțiri.

Spatele din sticlă este protejat de zgârieturi cu Gorilla Glass 3. Întregul ansamblu este certificat IPX4, o particularitate care îți oferă confortul psihologic că nu va întâmpina probleme dacă îl scapi în apă. Ca un detaliu important de construcție, marginile sunt sensibile la presiune și pot funcționa ca triggere în anumite jocuri compatibile.

La interior, dincolo de procesor și RAM, atuul important al ASUS ROG Phone 6 Pro constă în bateria de 6000 mAh pe care o poți alimenta cu încărcătorul de 65W din pachet, ajungând până la 100% în 42 de minute, conform producătorului. Nu are încărcare wireless, dar oferă încărcare reversibilă la 10W pentru alte dispozitive printr-unul dintre porturile USB Type-C menționate mai sus. Ca o notă de fundal, este certificat Quick Charge 5 și Power Delivery 3.0, în cazul în care vrei să profiți la maxim de alte încărcătoare pe care le ai în casă sau le găsești în comerț.

Partea de procesare este asigurată de cel mai rapid procesor al momentului pe arhitectură de 4nm, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un octa-core cu o frecvență de lucru de până la 3,2GHz. Procesorul grafic este un Adreno 730, iar cantitatea de memorie RAM de 18GB este de tip LPDDR5, din nou, cea mai rapidă. Este important de reținut că nu este singurul telefon cu această cantitate absurdă de memorie RAM, dar numeri toate modelele cu acest detaliu impresionant pe degetele de la mâini. Nu putea fi făcut un compromis pe partea de stocare, iar cei 512GB de memorie internă sunt de tip UFS 3.1, un standard cât se poate de rapid.

Cel mai nou ROG Phone este tot un Dual SIM cu dual stand-by. Rulează Android 12 din fabrică și este dotat cu cele mai noi tehnologii pe partea de comunicații wireless, 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Bluetooth 5.2 cu A2DP și aptX HD, GPS și NFC.

Pentru teste, am folosit o combinație de teste sintetice și jocuri. În 3DMark Wild Life Extreme, de exemplu, am obținut un scor de 2768 de puncte cu un 16,6 cadre pe secundă în medie. În PCMark, scorul final la Work 3.0 a fost de 17814 puncte cu 19.498 de puncte la Web Browsing, 8265 puncte la Video Editing, 21.851 la Writing, 39.055 la Photo Editing și 13.043 la Data Manipulation. În testul de Storage din același benchmark PCMark, am obținut 37.480 de puncte, cu o rată de citire de 1569,21 MB/s și 1147,57 MB/s rată de scriere. În Geekbench , scorul pe partea de single core a fost de 1308 puncte, iar pe multi-core – 3810 puncte. Pe partea de Compute în același benchmark, valoarea finală a fost de 6536 de puncte.

Deși valorile de mai sus s-ar putea să nu-ți spună foarte multe, mai ales dacă nu ai un telefon bun în dotare, AnTuTu a scos la iveală adevăratul monstru din ROG Phone 6 Pro, confirmând că este cel mai rapid telefon testat vreodată cu acest benchmark, cu un scor de 1.119.072, defalcat pe CPU – 264.107, GPU – 468.285, MEM – 194.016 și UX – 192.664. În final, cel mai recent clasament AnTuTu este dominat de ASUS cu ROG Phone 6 Pro și recentul ZenFone 9, urmat de Red Magic 6, Black Shark 5, VIVO X80.

Odată activat modul X din Game Genie, ca să profiți la maxim de puterea de procesare și să te pregătești sufletește de scurgerea bateriei, am rulat Call of Duty cu toate pachetele de înaltă rezoluție descărcate, Diablo Immortal cu setările grafice pe ”Very High” (Foarte înalte) și PUBG. M-am jucat în total câteva ore, iar experiența a fost impresionantă.

M-am mai jucat Diablo Immortal pe un iPad Pro de ultimă generație, dar strălucirea detaliilor, reflexiile, umbrele, fluiditatea animațiilor mi s-a părut net superioară pe ASUS ROG Phone 6. După ce am activat modul 60 FPS din joc, am profitat și mai mult de ecranul cu 165Hz. Totul părea semnificativ mai natural. Sentimentul a fost similar și în Call of Duty. Nu s-a agățat jocul în niciun moment, timpii de încărcare au fost infimi, iar jocul efectiv nu a arătat niciodată mai bine pe mobil. Comparativ cu nivelul grafic din Call of Duty, PUBG nu mi s-a mai părut la fel de arătos, dar, din nou, s-a mișcat impecabil.

Până și navigarea prin meniuri s-a desfășurat atât de lin, de fluid, încât nu ai avut în niciun moment sentimentul că stai după telefon, ci că, mai degrabă, este o extensie a gândurilor și gesturilor tale. Acesta este un sentiment greu de descris în cuvinte, dar în momentul închizi și deschizi rapid 10 – 20 de ferestre pe ROG Phone 6, vei înțelege la ce mă refer.

REVIEW ASUS ROG Phone 6 Pro – abilități de captură

De puterea de procesare fabuloasă nu profită doar jocurile, în cazul în care îți iei un ROG Phone 6 Pro, ci și camerele. ”Micuțul” este capabil de multe datorită celor mai noi senzori de la Sony, în tandem cu cel mai recent Snapdragon. Principal este un Sony IMX766 de 50MP cu o dimensiune efectivă a senzorului de 1/1.56” cu F1.9 și o dimensiune efectivă a unui pixel de un micrometru. Al doilea senzor are 13MP cu F/2.2 ultrawide, pe când al treilea este de 5MP pentru Macro. Telefonul poate să facă filmări 8K cu 24 cadre pe secundă, 4K cu până la 120 cadre pe secundă, Full HD 1080p cu până la 240 cadre pe secundă și 720p la 480 de cadre pe secundă. Sistemul de stabilizare optică este electronic pe bază de giroscop.

Camera frontală utilizează un senzor de 12 megapixeli cu 28mm wide capabil să filmeze Full HD cu 30 de cadre pe secundă. Poți face panorame și imortalizări de cadre HDR atât cu camera principală, cât și cu cea din față.

În practică, este foarte important de reținut că acesta este un telefon de gaming, nu de foto. Face o treabă bună pe partea de captură foto/video, dar fiind creat în principal pentru altă activitate, poți lăsa un pic mai jos pretențiile pe marginea altor abilități ale gadgetului. Chiar și așa, am încercat să-l testez într-o varietate semnificativă de circumstanțe și am fost foarte mulțumit de rezultate, mai ales în condiții de lumină naturală. Detalii sunt foarte clare din zona de focus, în cazul imaginilor portret se poate observa o separație foarte bună și naturală de fundal, iar când vine vorba de acuratețea culorilor, s-a descurcat impecabil.

Pe partea de ultrawide, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos, mi-aș fi dorit mai multe detalii, etichetele să fie mai clare, mai ușor de citit. Din păcate, se putea mai bine. Insist însă, acest nu era neapărat un minus important, având în vedere că nu te confrunți foarte des cu astfel de cadre într-o lumină dificilă. În modul de noapte, de asemenea, puterea de compensare a luminii prin expuneri succesive a fost bună, dar nu memorabilă.

REVIEW ASUS ROG Phone 6 Pro – accesorii

Dacă tot lăudam în introducere efortul celor de la ASUS vizavi de acest gadget, merită avut în vedere că ROG Phone 6 Pro face parte dintr-un ecosistem. În mod autentic, nu doar că este foarte ușor să-l transformi într-o consolă portabilă de gaming, dar îl poți răci într-o manieră semnificativ mai eficientă.

Practic, din momentul în care ai pus mâna pe ROG Kunai 3, ți se deschid automat mai multe scenarii de utilizare. De exemplu, îți poți pune telefonul în controller și să-l transformi într-un fel de PSP supradimensionat. Eventual, îl fixezi pe masă cu ajutorul AeroActive Cooler și îți folosești controlerul ca în cazul Nintendo Switch. Indiferent de varianta pentru care optezi, important este că timpul de răspuns la comenzi este inexistent, iar construcția Kunai 3 pare de foarte bună calitate. Sunt satisfăcătoare la apăsare triggerele, butoanele, toate switch-urile.

Nu pare un accesoriu ieftin, ci, mai degrabă, unul care poate să reziste la câteva trânte, deși nu aș recomanda asta. Ca un detaliu de fond, merită să ai în vedere că, atunci când conectezi controllerul direct la telefon, comunică prin USB-C. De la distanță, folosește Bluetooth. Mă încântă mult și husa inclusă în pachet pentru Kunai 3, aceasta amplificând portabilitatea întregului setup. La fel ca telefonul, se poate încărca prin USB C.

Poate chiar mai mult decât controllerul detaliat mai sus, ca o achiziție suplimentară, ți-aș recomanda sistemul de răcire AeroActive Cooler. Acesta se alimentează la portul USB C de pe laterala telefonului, se fixează cu ușurință, iar performanța sa poate fi ajustată din setările telefonului, folosind același instrument software ascuns în spatele literei X din stânga sus a ecranului principal.

Îți recomand să-l lași să funcționeze în varianta implicită, încercând să amplifice sau să coboare turațiile în funcție de temperatura telefonului. Ca un detaliu drăguț, pe lângă LED-urile multicolore de activitate, are și patru triggere pe care le poți folosi în jocurile tale preferate. În plus, dacă te uiți la un film sau la un podcast, poți deschide clapa de jos din AeroActive Cooler pentru a-l sprijini fără emoții pe orice suprafață.

REVIEW ASUS ROG Phone 6 Pro – concluzii

Acesta este cel mai performant telefon din lume la ora actuală. Cei de la ASUS au făcut o treabă grozavă în a-l diferenția de alternativele din piață și, în același timp, l-au făcut atrăgător, chiar și dacă frumusețea este o noțiune subiectivă. A fost creat pentru gaming, dar este bun la aproape orice altă activitate la care ai putea folosi un telefon, de la navigat pe internet și vizionat clipuri, până la capturi foto video.

Cea mai impresionantă trăsătură a noului smartphone de gaming de la ASUS este însă viteza de procesare. Este o bucurie să-l folosești chiar și pentru câteva momente. Vine la pachet cu un nivel sporit de confort psihologic care te ambiționează să profiți de cât mai multe minute cu el în mână. E rapid. Spuneam în titlu că te transformă în gamer și chiar cred asta. În momentul în care te joci câteva minute de Call of Duty sau Diablo, vei simți parcă un avantaj în fața concurenței, acel detaliu care îți dă mai multă încredere în tine, te face mai bun.

ASUS ROG Phone 6 Pro este impresionant, dar dacă e un detaliu pe care îl regret, acela constă în faptul că nu se ambiționează mai mulți producători de smartphone-uri să materializeze astfel de proiecte ”altfel”. După ce te vei juca cu noul smartphone de gaming al taiwanezilor, vei înțelege cât de diferit este de fapt față de orice altceva există pe piață la ora actuală și nu am găsit niciuna dintre acele particularități care îl fac original ca fiind negative.