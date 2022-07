REVIEW ASUS ZenFone 9 – cel mai mic telefon cu cea mai mare cameră și un procesor de top

Cu câteva zile înaintea lansării oficiale a noului ASUS ZenFone 9, am avut ocazia să pun mâna pe el, să-l trec prin testele uzuale și, în final, să-l recomand cu drag. Acesta este un proiect foarte ambițios al taiwanezilor și, dintr-un punct de vedere, realizează ceva grozav, fiind, în același timp, împotriva curentului din piață.

Ultimii ani, parcă integral, au fost despre telefoane pliabile sau cu ecrane din ce în ce mai mari. ASUS are mai multe modele care adresează pretențiile utilizatorilor de smartphone-uri din acel segment, dar mai fascinant este însă altceva. Puțini au curajul să conștientizeze că nu toți vrem să ne ținem telefonul în poșetă și nici să ne alegem următoarea pereche de pantaloni în funcție de diagonala gadgetului indispensabil, dar ASUS se numără printre acele excepții. Din acest motiv, ASUS ZenFone 9 merită un pic mai multă atenție. Nu de alta, dar dintr-o construcție de 5,9 inci, micuțul reușește să dea de pământ cu a sa concurență, din mai multe puncte de vedere decât ai crede la prima vedere.

REVIEW ASUS ZenFone 9 – pachet și construcție

Din momentul în care scoți telefonul din cutia realizată din carton reciclat, te bucuri de câteva accesorii care au devenit o raritate semnificativă în 2022, poate la fel de mare precum un astfel de gadget. În primul rând, pe lângă cablul USB Type-C, ai un încărcător la priză de 30W, același încărcător pe care dai o avere dacă te uiți la un Samsung sau iPhone de top. O carcasă gratuită este de asemenea prezentă în pachet, dacă nu ai prea multă încredere în abilitățile tale de a-ți proteja noul smartphone sau, pur și simplu, îți place mai mult să previi, decât să tratezi.

Telefonul efectiv, este o bucurie de ținut în mână, iar eu am mâinile mari. Are 146,5 x 68,1 x 9,1 milimetri și 169 de grame. Pentru comparație, un Galaxy S22 Ultra 5G are 228 de grame și 163,3 x 77,9 x 8,9 milimetri. Grosimea sporită este dată de cele două camere principale, cât se poate de impozante, pe care le găsești pe spatele noului ZenFone 9. Când le vezi, îți vei da seama că micuțul joacă în altă ligă din prisma performanței foto/video. Tot partea din spate are o textură foarte plăcută la atingere, o aderență sporită ce pare să fie dată de un fel de plastic, dar nu chiar plastic. Cei de la ASUS îl prezintă ca fiind ”un material cu o suprafață texturată, dur, dar aderent”. În opinia mea, îți v-a aduce aminte de spatele unui laptop care ești convins că nu-l vei scăpa niciodată. În plus, pare să facă o treabă semnificativ mai bună în a respinge amprentele, comparativ cu 99% dintre smartphone-urile pe care le vedem pe piață.

Un pic deranjant este faptul că cele două camere ies destul de mult din carcasă, dar această particularitate a devenit o constantă în cazul tuturor telefoanelor care încearcă să facă o treabă foarte bună pe partea captură foto. În plus, cu husa din cutie, poți sta liniștit că nu vei zgâria niciodată lentilele. Fără husă, însă, este important să fii precaut cu suprafețele pe care îți arunci telefonul, chiar dacă este protejat cu Corning Gorilla Glass Victus, cea mai recentă ediție a faimosului material protector. Tocmai din acest motiv, producătorul promite ca ecranul să reziste la trânte de până la 2 metri. Apropo, este certificat IP68 pentru rezistență la apă și praf, făcându-l perfect pentru utilizare în absolut orice condiții.

Spre uimirea oricărui producător de telefoane în 2022, ASUS încă insistă să includă o mufă de căști în carcasă, iar dacă tot a făcut-o, aceasta are în spate cel mai recent DAC de la Qualcomm, cu motorul audio Aqstic WCD9380. Asta înseamnă că și dacă ai o pereche foarte pretențioasă de căști, care necesită amplificare, nu ar trebui să faci vreun compromis pe partea de calitate audio, când le utilizezi în tandem cu ASUS ZenFone. Pe laterala din stânga, ai un senzor de amprentă ascuns în butonul de power, în timp ce frontalul este definit doar de ecran, un panou de 5.9 inci Full HD+ cu o rezoluție nativă de 2400 x 1080 pixeli.

Acesta este un Samsung AMOLED cu un raport de aspect de 20:9 și 445 ppi. Ca să înțelegi mai bine cât de mică este de fapt rama acestui aparat, ai în vedere raportul de 90,02% dintre suprafața utilă a ecranului și partea frontală a aparatului. La un iPhone 13 Pro Max, de exemplu, acel procent este de doar 87,4%. Are o rată de reîmprospătare de 120Hz, în timp ce procesează atingerile la 240Hz. În ceea ce privește abilitățile cromatice, este certificat 112% DCI-P3 și 151,9% sRGB. Asta înseamnă că dacă te uiți la un film sau la o imagine de pe internet, ai siguranța că vei vedea acel conținut exact așa cum l-a gândit artistul. Luminozitatea maximă este de 1100 de niți, un detaliu care îți oferă confortul psihologic că nu vei face vreun efort să vezi nimic pe telefon în lumină puternică naturală, în soare. Ecranul este primul aspect care te va convinge că vorbim de un gadget premium.

REVIEW ASUS ZenFone 9 – specificații hardware

Noul ASUS ZenFone 9 este construit în jurul unui procesor de ultimă generație de la Qualcomm, un Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core tactat la 3,2GHz. Ca referință, acesta este cel mai rapid procesor al momentului pentru mobile, particularitate evidențiată și de performanța din testele sintetice. Procesorul grafic este un Adreno 730 tot de la Qualcomm. Are cea mai rapidă memorie internă UFS 3.1, de 128 sau 256GB, în timp ce memoria RAM, în funcție de bugetul tău este de 8GB sau 16GB RAM. Merită însă insistat pe faptul că această memorie este de tip LPDDR5, de asemenea, cea mai rapidă existentă pe piață.

Varianta testată de mine a fost una de top, cu 16GB RAM și 256GB de memorie internă. Sistemul de operare preinstalat este Android 12. Nu are suport pentru un card SD, pentru că aproape orice card i-ai lua, nu ai face decât să-l încetinești. Pe de altă parte, suportă hard disk-uri externe cu NTFS, dacă vrei să-ți descarci rapid filmele și pozele în deplasare. Tot vizavi de versiunea mea, aceasta are un finisaj Midnight Black, după cum se poate vedea și în poze, dar telefonul va fi disponibil și în culorile Moonlight White – alb, Starry Blue – albastru și Sunset Red – roșu.

Pe partea de conectică, suportă Wi-Fi 6 sau 802.11 a/b/g/n/ac/ax, v6e Tri-Band cu 2.4GHz, 5GHz și 6GHz, 2×2 MiMo. Are Bluetooth v5.2 cu EDR și A2DP, pe lângă LDAC, aptX, aptX HD și aptX Adaptive + AAC pe partea de audio. În doar câteva cuvinte, asta înseamnă că în permanență vei avea cea mai rapidă conexiune la internet și indiferent ce boxe sau căști Bluetooth vei folosi, telefonul tău nu va funcționa ca o piedică în a te bucura de performanța maximă a soluțiilor tale audio. În Speed Test, de exemplu, la o distanță semnificativă de un router ASUS AX92 compatibil, conexiunea la internet nu mi-a scăzut sub 190Mbps pe telefon, foarte aproape de cea atinsă de MacBook Pro-ul meu de 16 inci.

Suportă localizare și navigație prin orice standard existent în piață, de la GPS cu GNSS și Glonass, până la Galileo, BeiDou, QZSS și NaviC. ASUS ZenFone 9 este un telefon DualSIM 5G + 5G, ambele cartele putând furniza o conexiune ultra rapidă la internet. Apropo de 5G, cel puțin în teorie, suportă viteze de download de până la 4,5Gbps, încă o confirmare a faptului că acest smartphone o să profite la maxim și de comunicațiile viitorului, când acestea vor fi disponibile în România.

Nu lipsește în partea de jos a aparatului un port USB S2.0 Type-C cu suport pentru OTG (On-the-Go), detaliul de care ai nevoie pentru a conecta medii de stocare externe la el. În plus, pentru că este certificat QC4.0 și PD 3.0, ai siguranța că se va încărca în siguranță și la cea mai mare viteză de fiecare dată. Are un acumulator de 4300 mAh ce suportă o sarcină maximă de 30W. Ca un detaliu interesant legat de încărcare, din meniul aparatului, poți opta să-i limitezi capacitatea maximă între 80 și 90% pentru a-i dubla viața acumulatorului. Chiar și dacă nu faci însă asta, după 500 de cicluri de încărcare vei pierde doar aproximativ 15% din capacitate, un compromis infim, având în vedere că, din testele mele, oricum rezistă cel puțin o zi departe de priză cu utilizare intensă, YouTube, Netflix, câteva sesiuni scurte de gaming în Call of Duty și PUBG.

Realist, ASUS promite 1,9 zile de autonomie cu 90 de minute de apeluri pe zi, 500 de mesaje, 80 de minute de streaming audio, 30 minute de YouTube, 30 minute de TikTok, 60 minute de gaming, 20 de fotografii capturate și un clip de 120 de secunde imortalizat. Deși acele cifre măsurate în laborator sunt greu de reprodus în lumea reală, un lucru este sigur. În opinia mea, sunt șanse de peste 90% să aibă o durată de viață a bateriei mai mare decât a telefonului tău actual. Se descarcă lent și cred poți sta liniștit dacă uiți să-l încarci într-o seară, te va ține și a doua zi.

REVIEW ASUS ZenFone 9 – abilități de captură și performanță reală

Noul ASUS ZenFone are două camere principale și una frontală, pentru selfie-uri. Creierul principal al întregii afaceri pe această parte este un senzor Sony IMX766 de 50 megapixeli cu stabilizare optică de imagine pe 6 axe datorită unui Gimbal. Deși nu cred că acel gimbal este o premieră în industrie, cu siguranță numeri pe degete telefoanele care se pot lăuda cu, în final, cel mai avansat sistem de stabilizare optică a imaginii. Are F/1.9, un câmp vizual de 84,6 grade, un bliț de tip LED și posibilitatea de a filma conținut video la rezoluție 8K, de asemenea, cu stabilizare optică. Al doilea senzor este de 12 megapixeli, Sony IMX363 cu un câmp vizual de 113 grade și F/2.2. Suportă capturi macro de la 4 centimetri distanță și filmează 4K cu până la 60 de cadre pe secundă.

Pe partea din față, pentru selfie-uri, are o cameră de 12 megapixeli cu un senzor Sony IMX663 cu autofocus și un câmp vizual de 76,5 grade. Filmează 4K cu până la 30 de cadre pe secundă. Indiferent ce cameră folosești pentru filmare, poți face fotografii în același timp, cu condiția să nu filmezi în 8K chiar în acele momente. Dacă am lămurit care-i treaba cu rezoluția extremă, merită să știi că poți filma în 720p cu până la 480 de cadre pe secundă, dacă vrei să realizezi o captură cu adevărat slow motion folosind un smartphone. Tot la filmare, te ajută și cele două microfoane OZO cu tehnologie de reducție a zgomotului de fond.

Dacă tot am trecut în revistă partea teoretică a ecuației, merită să vedem și în practică ce poate să facă. În acest sens, am făcut o sumedenie de capturi foto într-o varietate foarte mare de scenarii și încercând să profit de cât mai multe dintre dotările gadgetului. Pe lângă faptul că îți poți trage concluziile singur din imaginile alăturate, aș insista pe faptul că face o treabă impresionantă, mai ales în condiții bune de lumină. Este capabil și de iluminarea scenelor întunecate sau în beznă până la un nivel mai mult decât rezonabil, cu condiția să ții telefonul perfect nemișcat.

Dacă ai însă o lumină bună, senzorii Sony în tandem cu artificiile software de la ASUS vor genera rezultate de care să fii mândru când le pui pe Facebook și Instagram. Chiar și la un nivel sporit de zoom, nu se pot observa cu ușurință artefacte, iar cadrele imortalizate au un nivel autentic de detalii, nu dau în desene animate, cum am văzut la numeroase alte telefoane. Pe partea de wide, chiar dacă deformarea este evidentă, rezultatul este încărcat de detalii, atât în prim-plan, cât și la distanță, arată frumos.

Chiar și când am renunțat la exterior, fotografiile cu modul portret s-au reflectat, în egală măsură, într-o separație foarte bună între elementele unui cadru, prim-plan/plan-secund, dar și într-o încețoșare progresivă ce pare să cât se poate de naturală. Aduce aminte de efectul obținut cu lentila potrivită montată pe un DSLR, dar tu poți face asta cu telefonul. Ca un artificiu software care te va încânta cu siguranță și pe care l-am mai întâlnit în trecut la iPhone 13 Pro Max, poți ajusta focusul într-o fotografie portret din galerie, la mult timp după captură. Ține doar de tine ce detaliu ai vrut mai clar într-o poză, iar acela poate fi evidențiat cu ușurință. Apeși pe diafragma din stânga sus, după ce ai afișat poza și poți începe să te joci.

Testul suprem, în opinia mea, este un cadru complex cu o serie stufoasă de elemente în planuri similare, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos. Acesta este un test bun și ca să vezi cât de în focus sunt toate elemente din cadru sau unde încep să apară probleme. În acest caz particular, se vede că etichetele sticlelor din colțurile de jos, stânga și dreapta, nu mai sunt atât de clare, chiar dacă poți citi într-o proporție semnificativă conținutul. O înclinație discretă spre exterior a marginilor este tot o formă de artefact dată de lentilă, este însă aproape insesizabilă cu ochiul liber. Dincolo de acest aspect, imaginea în ansamblu ei este plină de detalii, este strălucitoare. Are un contrast corect și o acuratețe deosebită a culorilor imortalizate. Nu pare făcută cu un telefon, iar în opinia mea, acesta este efectul pe care ți-l dorești de la camera unui smartphone.

Pentru a testa performanța și în alte situații, am folosit o serie de teste sintetice. În AnTuTu, de exemplu, am obținut un scor de 1.079.247, o valoare mai mare decât a 99% dintre utilizatorii benchmark-ului, defalcată în 247.626 pentru CPU, 466.340 pentru GPU, 186.671 pentru memorie și 178.610 pentru UX. Testul mi-a consumat aproximativ 5% din baterie, ca să-ți faci o idee cât este de pretențios, în timp ce temperatura a rămas rezonabilă pentru un astfel de scenariu, până în 42 de grade.

În 3DMark, scorul din Wild Life Extreme a fost de 2794 de puncte cu o medie de 16,7 cadre pe secundă, cel mai mare pe care l-am văzut vreodată pe un telefon. Foarte bun a fost și scorul de 16.602 puncte din PCMark Work 3.0, în care, de asemenea, temperatura a rămas rezonabilă, un pic peste 40 de grade. În PCMark Storage 2.0, rezultatul a fost de 36.415 puncte, cu mențiunea că a reușit să citească de pe memoria internă cu nu mai puțin de 1558,59 MB/s, în timp ce rata de scriere secvențială a fost doar infim mai milă, la 1488 MB/s. În Geekbench, scorul single-core a fost de 1319 puncte, iar cel multi-core a sărit până la 4232 de puncte. Pe partea de Compute, în același benchmark, am obținut o valoare de 6767 OpenCL.

La capitolul teste în lumea reală, am făcut câteva sesiuni de Call of Duty, cu texturile de înaltă rezoluție descărcate, la fel și întreaga librărie de conținut opțional. Rezultatul a fost impresionant. În continuare sunt convins că este unul dintre cele mai pretențioase jocuri create vreodată pentru telefon, iar pe ASUS ZenFone 9 a arătat și s-a mișcat impecabil, fără nicio agățare sau moment în care să poți depista o fluctuație a ratei de reîmprospătare, a numărului de cadre pe secundă generate de procesorul grafic. Ca un detaliu important, în acest sens a ajutat și ecranul cu o rată de refresh de 120Hz, o valoare care ar trebui să devină standard în industrie și care te ajută mult și când navighezi pe internet sau prin meniurile telefonului. Indiferent dacă stai pe Facebook sau faci scroll prin conversații infinite pe WhatsApp, atât procesorul, cât și ecranul ultra rapid îți dau o liniște sufletească pentru că răspund atât de repede la comenzi. Nu te stresează. Nu stai după telefon, ci pare o extensie a gesturilor tale. Orice sarcină este executată în timp real și nu trebuie să fi expert ca să-ți dai seama.

REVIEW ASUS ZenFone 9 – concluzii

Cei de la ASUS s-au străduit mult ca acest telefon să fie memorabil, de la carcasă și dimensiuni, până la puterea de procesare superlativă. În acest scop, au ajutat și eforturile inginerilor software pe partea de interfață. Telefonul vine preinstalat cu Android 12, dar magia stă în ZenUI 9, cea mai recentă versiune a interfeței proprietare create de ASUS. Aceasta te ajută să-ți folosești cu ușurință telefonul cu o singură mână și îți pune la dispoziție o serie de instrumente ca să profiți la maxim de hardware-ul capabil. De exemplu, poți face un dublu-tap pe spatele telefonului pentru a face o captură de ecran, pentru a activa lanterna sau a porni reportofonul. Dacă te joci, te va încânta un instrument intitulat Game Genie, accesibil printr-un tap în colțurile superioare ale ecranului. Acesta te ajută să activezi în timp real modul de performanță înaltă al procesorului, să faci o înregistrare, să dezactivezi notificările sau să oprești apelurile telefonice. Simplu și rapid.

ASUS ZenFone 9 se vede bine, dar se aude și mai bine. Pare să se audă un pic mai încet decât al meu iPhone 13 Pro Max, dar calitatea este mai impresionantă, frecvențele joase au mai multă greutate, înaltele par mai bine separate în spațiu, iar amplitudinea difuzoarelor stereo pare supranaturală, dacă iei în calcul dimensiunea lor. Din acest punct de vedere, nu are noimă cum îți umple o cameră cu muzica preferată, iar acesta este cel mai mare compliment.

Una peste alta, acesta este un smartphone de top care face o treabă bună în a-și justifica prețul de achiziție de aproximativ 4000 de lei. Nu este ieftin, dar îl vei folosi cu plăcere, cu un nivel sporti de confort, câțiva ani buni de acum înainte.