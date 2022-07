Renumitul scriitor de romane SF, Philip K. Dick, personaj principal într-un nou film biografic

Philip K. Dick este unul dintre cei mai importanți și influenți autori de science-fiction ai tuturor timpurilor. El a scris capodopere ca The Man in the High Castle, Ubik, A Scanner Darkly, dar și romane care au inspirat filme precum Blade Runner sau Minority Report.

În mod evident, colecția de scrieri a autorului este mult mai vastă de atât.

Se spune că Dick a fost, de asemenea, un om foarte tulburat: suferea de abuz de droguri, avea halucinații, a încercat, la un moment dat, să se sinucidă, afecțiunile psihice făcând parte, din nefericire, din viața de zi cu zi a scriitorului.

Philip K. Dick, în mijlocul unei controverse

Bazat pe o biografie cu același nume, scrisă de Paul Williams, care a tranșat diferite aspecte ale vieții acestuia, inclusiv moștenirea science-fiction a lui Philip K. Dick, după ce autorul a murit, în 1982, Only Apparently Real va fi centrat în jurul unui anume eveniment, petrecut 1971, în care Dick se întoarce acasă și descoperă că seiful său fusese deschis, actele fiindu-i furate.

Cu toate că, cel puțin inițial, organele de ordine clasificaseră fapta ca fiind un simplu jar, ulterior, acestea încep să suspecteze că Philip K. Dick ar fi înscenat totul, din motive necunoscute. Vinovatul nu a fost niciodată prins, însă Dick a scris asta despre eveniment:

„Jefuirea casei mele, în urmă cu un an, în San Rafael, m-a făcut să mă mut din Statele Unite, în sfârșit. Am venit acasă într-o seară și am găsit haos peste tot, dosarele mele răsfoite, hârtii de orice fel dispărute, aparatul stereo dispărut, practic totul dispărut, ferestre și uși sparte. Până astăzi nu știu cine a făcut-o. Cred că au existat alte motive; Au fost luate prea multe obiecte fără valoare. Poliția a favorizat, într-o oarecare măsură, teoria conform căreia eu aș fi înscenat totul. Nu e adevărat. Într-o anumită măsură, recunosc că am favorizat teoria conform căreia eu am făcut-o”, scria Philip K. Dick.

Viitorul film biografic încă nu are încă regizor, dar știm că va fi produs de John Shestack.