Record absolut pentru Top Gun: Maverick. Ce s-a întâmplat cu filmul lui Tom Cruise, în cinematografe

Top Gun: Maverick este primul film cu Tom Cruise, în rol principal, din istoria cinematografiei, care a marcat la debut o sumă absolut uluitoare.

Vorbim, în acest caz, despre mai bine de 100 de milioane de dolari. Tom Cruise, a cărui carieră a început în 1981 cu Endless Love, este una dintre cele mai apreciate vedete internaționale, din toate timpurile. Actorul emblematic este simbolul francizei Mission: Impossible, în care a executat numeroase cascadorii, și tot el a deținut roluri importante în proiecte de sine stătătoare precum Risky Business, Jerry Maguire și Born on the Fourth of July. Aceste ultime două filme i-au adus, de asemenea, două dintre cele trei nominalizări la Oscar, a treia fiind pentru drama din 1999, Magnolia.

Deși mega succesul lui Cruise, din 1986, Top Gun, în care a jucat rolul pilotului de luptă „Maverick”, nu a fost menit să fie un starter în franciză, acest weekend a schimbat semnificativ acest lucru, se pare.

Top Gun: Maverick „rupe gura târgului”

Top Gun: Maverick a apărut în cinematografe pe 27 mai 2022, după o întârziere de câțiva ani, cauzată de pandemia de COVID-19, care a forțat închiderea cinematografelor la începutul anului 2020.

Filmul continuă povestea lui Maverick care este chemat să antreneze tineri piloți, inclusiv pe Rooster Bradshaw (Miles Teller), fiul lui Goose, din filmul original, și care îl învinovățește pe Maverick pentru moartea tatălui său. Distribuția îi mai include pe Ed Harris, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jake Picking, Jon Hamm, Lewis Pullman, Jay Ellis, Manny Jacinto și Val Kilmer, care se întoarce în rolul lui Iceman.

Filmul inițial, din 1986, a avut parte de o lansare cu 8 milioane de dolari, sumă care, ajustată de factorul inflație, se ridică la aproximativ 21 de milioane de dolari. A fost numărul unu în weekend-ul de deschidere, luptându-se umăr la umăr cu filmul Cobra, film în care îl putem vedea pe Sylvester Stallone, din același an.