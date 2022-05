VIDEO Top Gun: Maverick are un nou trailer, înainte de marea lansare: ce aduce nou

Un nou trailer Top Gun: Maverick evidențiază revenirea lui Tom Cruise în rolul lui Pete „Maverick” Mitchell, la mai puțin de două săptămâni înainte ca filmul să ajungă în cinematografe.

Paramount își intensifică eforturile de marketing pentru a menține activ entuziasmul fanilor, până la premiera Top Gun: Maverick. În loc de clasica promovare, pilotul curajos, interpretat de Tom Cruise se află în centrul desfășurării acțiunii, arătându-ne cum a evoluat în cei 36 de ani cât au trecut de la premiera primului film al francizei.

Continuarea mult așteptată a Top Gun va fi lansată, în sfârșit, în cinematografe, pe 27 mai, după o serie de întârzieri, mai mult sau mai puțin justificate.

Top Gun: Maverick ni-l va prezenta pe Maverick-ul lui Tom Cruise lucrând, în continuare, în aceeași academie de zbor în care s-a antrenat, însă acum este, la rândul lui, antrenor. Printre elevii săi se numără fiul fostului Nick „Goose” Bradshaw (Anthony Edwards) și Bradley „Rooster” Bradshaw (Miles Teller).

Pe lângă conflictele clasice, de bază, din scenariu, se pare că Maverick va fi forțat să-și reexamineze viața și să se confrunte cu tulburări interne bine înrădăcinate, pe care încearcă, de ceva vreme, să le ignore.

Distribuit pe pagina oficială de Twitter a peliculei Top Gun, noul trailer ne introduce, din nou, în lumea pilotului. Timp de doar 15 secunde, videoclipul se concentrează pe atitudinea curajoasă a lui Maverick, atât la sol, cât și în aer, reamintindu-le spectatorilor că vârsta contează mai puțin atunci când atitutinea este ceea ce trebuie.

Așa cum menționam anterior, nu mai ai prea mult de așteptat: Top Gun: Maverick va putea fi văzut în cinematografe începând cu data de 27 mai 2022.

The name Maverick isn’t given, it’s earned. Get #TopGun: Maverick tickets now to see @TomCruise on the big screen – only in theatres May 27. https://t.co/67py5MSXtr pic.twitter.com/43Bgu0shsD

— Top Gun (@TopGunMovie) May 11, 2022