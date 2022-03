Războiul cibernetic continuă: un instrument de cartografiere ucrainean a fost scos offline de un atac DDoS

Liveuamap, un instrument pe care jurnaliştii şi organizaţiile de asistenţă l-au folosit pentru a urmări conflictul din Ucraina, a fost ţinta unui atac DDoS, care a durat aproximativ 18 ore, potrivit The New York Times.

Site-ul a fost fondat în 2014 de jurnaliști ucraineni și dezvoltatori de software și operează în principal în țara din Europa de Est. La ora 12:48 ET, ieri, Liveuamap a declarat că site-ul său revine încet online cu ajutorul Cloudflare. Aplicația mobilă a companiei încă se confrunta cu unele probleme la momentul respectiv.

Nu este clar cine s-a aflat în spatele atacului. În perioada premergătoare invaziei de joi, Ucraina a acuzat Rusia pentru o serie de atacuri cibernetice care au afectat zeci de site-uri web guvernamentale.

Liveuamap, dat jos de un atac DDoS

De atunci, țara a apelat la o „armată IT” de voluntari internaționali pentru a perturba site-urile web ale guvernului rus. În același weekend, Anonymous și-a revendicat responsabilitatea pentru un atac DDoS pe site-ul web al Ministerului Apărării al Rusiei.

Ucraina recrutează voluntari internaționali pentru a efectua atacuri cibernetice împotriva Rusiei. Sâmbătă după-amiază, Mykhailo Fedorov, ministrul transformării digitale a țării, a postat pe Twitter pentru a anunța că formează o „armată IT” pe Telegram.

„Vor fi sarcini pentru toată lumea”, a spus el. „Continuăm să luptăm pe frontul cibernetic”.

La momentul actual, canalul are peste 26.000 de abonați. Într-o postare, tradusă în engleză de The New York Times, guvernul ucrainean îndeamnă oamenii „să folosească orice vector de atacuri cibernetice și DDoS” asupra unei varietăți de ținte rusești.

De asemenea, într-o postare separată, țara face apel la oameni să raporteze canalele YouTube care postează conținut pro-rus, cu intenția de a le elimina. Acest apel la acțiune a venit cam în aceeași perioadă în care YouTube a declarat că le interzice temporar Russia Today și alte canale afiliate la Kremlin să obțină venituri din reclame pe platformă.