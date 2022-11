Ramzan Kadîrov, pe lista persoanelor căutate în Ucraina. Reacția liderului ceen: „Alegeți un loc, voi veni eu”

Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a plasat pe șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, pe lista persoanelor căutate, potrivit bazei de date a departamentului.

Potrivit documentului, acesta este acuzat de două capete de acuzare, inclusiv de „purtarea unui război agresiv sau de operațiuni militare agresive”. Conform Codului penal al Ucrainei, este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de la zece la cincisprezece ani,

Sprijinul fără rezerve al lui Kadîrov pentru anexarea Crimeii la Rusia în 2014 și acuzațiile oficialilor ucraineni potrivit cărora el este responsabil pentru trimiterea unui detașament de voluntari ceceni de partea separatiștilor pro-ruși se evidențiază ca o reacție la politica atotcuprinzătoare a Rusiei.

Din cauza acestor acuzații, în 2014, Uniunea Europeană l-a inclus pe Kadîrov pe lista persoanelor care au fost sancționate sub forma unei interdicții de intrare în Uniune. În același an, la 6 decembrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis o procedură penală împotriva lui Kadîrov, acuzându-l de terorism în Ucraina.

Ramzan Kadîrov a reacționat imediat. El a scris pe canalul său de Telegram:

„SBU nu mă poate găsi deloc. Întreaga lume știe că mă aflu în centrul Groznîi, iar stupidul serviciu de securitate al Ucrainei m-a pus pentru a mia oară pe lista persoanelor căutate.

Domnilor de la SBU, desemnați un loc, voi veni eu însumi, vă voi ridica și vă voi pedepsi pentru toate crimele voastre. Nu e nevoie să mă căutați.

Am declarat deja și voi repeta: indicați locul, ofițerii SBU și ora! Nu trebuie să mă căutați. Apropo, am fost deja de câteva ori în Ucraina și nu am văzut pe nimeni acolo care să fie derutat de capturarea mea.

Se pare că metodele de căutare ale Ucrainei sunt concepute doar pentru căutări pe internet, deoarece raportul meu de informații afirmă că SBU nu va desfășura și nu poate desfășura acțiuni operaționale reale „pe teren” pentru a determina unde mă aflu – energia electrică îmi este tăiată în mod regulat, adică este foarte dificil să lucrez în astfel de condiții. Da, iar sirenele de raid aerian sunt întotdeauna o distragere a atenției.”