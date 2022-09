„Dragul meu frate, Erou al Rusiei, deputatul Dumei de Stat a Rusiei Adam Delimkhanov @adelimkhanov_95 a condus unități din Republica Cecenia într-o operațiune militară specială în Ucraina și în RPD.

Luptătorii de elită, după ce au eliberat Mariupol, Severodonețk, Lisichansk, Popasna și alte orașe ocupate de fasciștii ucraineni, au intrat în vacanța acordată de comandantul suprem , iar acum s-au întors pe front cu o vigoare reînnoită. Experiența este proaspătă, armele sunt curate, încărcătoarele pline de muniție, moralul este spiritul de luptă!

“Bandera members, I’m not talking to you — the results will be disastrous for you.”

Kadyrov said that the elite units from Chechnya, led by Adam Delimkhanov, had returned to the area after resting. pic.twitter.com/HMZQt2vtdT

