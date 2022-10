Ramzan Kadîrov, liderul Republicii Cecene a afirmat că cei trei fii ai săi, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, au vizitat frontul din Ucraina și au participat la ostilități. Acesta a oferit și un videoclip care îi arată pe cei trei copii în mijlocul agresiunii Rusiei în Ucraina.

Liderul cecen a afirmat că cei trei fii ai săi și Zamid Chalaev, comandantul Regimentului de Poliție Specială Akhmat-Khadzhi Kadîrov, „s-au apropiat de pozițiile inamice și au oferit acoperire de foc pentru soldații care înaintau”.

Akmat, Eli și Adam s-ar fi adresat, de asemenea, „shaitanilor vorbitori de limbă cecenă” [spirite rele în islam – n.r.] care luptă de partea Ucrainei, invitându-i să „apară pe front și și să își dovedească angajamentul față de valorile europene în luptă”.

#Kadyrov published a video on his channel claiming that his underage children took part in combat operations in #Ukraine.

Ironically, #Russia has ratified the #UN Convention on the Rights of the Child. pic.twitter.com/tYkP3ejASE

— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2022