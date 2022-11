Imagini incredibile cu Kadîrov. Liderul cecen își pierde speranța. A declarat că vrea să moară în „războiul sfânt”

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a făcut un videoclip în care îi îndeamnă pe toți să vină să lupte alături de el și copiii lui în războiul din Ucraina. Kadîrov pare că și-a pierdut orice speranță și spune că vrea să moară în „războiul sfânt”. Declarațiile uluitoare au fost făcute pe Twitter.

O nouă serie de afirmații halucinante făcute de Kadîrov arată că trupele lui Putin nu mai fac față războiului din Ucraina. Liderul cecen spune că visul lui este ca el și copiii săi să moară în războiul din Ucraina. Acesta și-a dorit să mobilizeze cât mai mulți ceceni, însă visul nu i s-a îndeplinit și acum se declară dezamăgit.

Acesta a declarat că trebuie ca el și confrații săi trebuie să își ia armele de la țările europene „până când ei vor sta în genunchi să ceară iertare”.

El i-a chemat la război pe toți musulmanii, încurajându-i să fie „bărbați”.

El ș-a încheiat mesajul spunând că are convingerea că va ieși victorios din acest război.

„Cine nu e cu noi, e sub noi”, a spus el.

Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders

This time Don Don calls on all Muslims and Caucasians, to go to a „holy war”. Don added that he „dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too.”

Can someone already help him fulfill his dream? pic.twitter.com/jxqnPBny9f

— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2022