Previziunea lui George Soros pentru al Treilea Război Mondial și dispariția civilizației

De la începutul războiului din Ucraina, George Soros nu a fost foarte vocal pe marginea subiectului, până astăzi. Tocmai s-a aruncat la o serie de previziuni apocaliptice legate de efectele invaziei coordonate de Vladimir Putin.

Ca în fiecare an, George Soros a fost prezent la Forumul Economic Mondial, care are loc în fiecare an la Davos, în Elveția. În acel context, unul dintre cei mai bogați oameni din lume a insistat pe faptul că, în ultimul an, cursul istoriei s-a schimbat dramatic. A profitat de ocazie pentru a vorbi despre probabilitatea crescută pentru o recesiune globală și a explicat de ce, în opinia lui, conflictul din Ucraina se poate afla la baza celui de al Treilea Război Mondial.

Argumentele lui Soros pentru apocalipsă

„Rusia a invadat Ucraina. Acest lucru a zdruncinat Europa până în măduva oaselor”, astfel și-a început George Soros discursul de la Davos.

„Uniunea Europeană a fost înfiinţată pentru a preveni ca un astfel de lucru să se întâmple. Chiar şi atunci când luptele se vor opri, aşa cum trebuie să se întâmple în cele din urmă, situaţia nu va reveni niciodată la status quo ante. Într-adevăr, invazia rusă s-ar putea dovedi a fi începutul celui de-al treilea război mondial, iar civilizaţia noastră s-ar putea să nu-i supravieţuiască.”, a continuat miliardarul.

Ca un argument suplimentar pentru dispariția civilizației, dincolo de războiul din Ucraina, Soros a menționat pandemiile, schimbările climatice și posibilitatea unui război nuclear, ca fiind particularități ce pot duce dispariția umanității. „De aceea spun că este posibil ca civilizaţia noastră să nu supravieţuiască”, a concluzionat el.

Spre surprinderea multora, stresul major al lui George Soros pare să fie cu schimbările climatice, mai multe decât cu războiul, insistând pe faptul că preocuparea pentru mediu pare să fie trecut pe locul doi în lista priorităților multora. „Cu toate acestea, experţii ne spun că am rămas deja mult în urmă, iar schimbările climatice sunt pe punctul de a deveni ireversibile. Acesta ar putea fi sfârşitul civilizaţiei noastre”, a spus filantropul născut în Ungaria într-o familie de evrei, doar ca ulterior să emigreze în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.