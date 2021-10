Scandal între miliardari: de ce râde Elon Musk de legendarul investitor Warren Buffett

Lumea arde și baba se piaptănă. Cam asta e situația dintre CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk și investitorul legendar Warren Buffett.

CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk l-a tachinat pe investitorul legendar Warren Buffett fiindcă este mai sărac decât el. Musk i-a sugerat să cumpere acțiuni la compania sa de autovehicule electrice dacă vrea să îl ajungă din urmă, scrie Hotnews.

Maybe Buffett should invest in Tesla haha

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2021