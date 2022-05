Polonia ar putea avea aceeași soartă ca Ucraina. Liderul cecen amenință: „În șase secunde vă arătăm de ce suntem în stare”

Ramzan Kadîrov, liderul cecen și aliat al președintelui rus Vladimir Putin, susține că este gata să atace Polonia, dacă va primi ordin, și că țara europeană ar fi mai bine să-și „ia armele înapoi”, făcând aluzie la ajutorul militar oferit Ucrainei. Într-un videoclip distribuit pe Twitter de jurnalistul BBC, Francis Scarr, președintele Ceceniei spune că „problema Ucrainei este încheiată” și că este „interesat de Polonia”, potrivit unei traduceri a comentariilor sale.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, amenință că este pregătit să atace Polonia, dacă va primi ordinul. Temutul dictator promite răzbunare pentru un incident petrecut cu ambasadorul Rusiei la Varșovia, Serghei Andreev.

Polonia este una dintre țările care au furnizat Ucrainei arme pentru a o ajuta să se apere de invazia Rusiei, care se desfășoară de la sfârșitul lunii februarie. Declarația lui Ramzan Kadîrov evidențiază preocupările exprimate de unii lideri polonezi că Moscova ar putea lansa un atac asupra acestei țări în viitor, scrie Newsweek.

Deși Vladimir Putin nu a oferit indicii clare că următoarea țintă este Polonia, adjunctul ministrului polonez de Externe, Pawel Jablonski, a declarat, în timpul unui interviu pentru Al Jazeera, publicat la sfârșitul lunii martie, că este o „certitudine absolută” că Putin ar dori să atace Polonia.

Videoclipul liderului cecen, care a strâns peste 220.000 de vizualizări, a arătat, de asemenea, că Ramzam îi ordonă Poloniei să „ceară iertare oficială pentru ceea ce i-ați făcut ambasadorului nostru”. Președintele Ceceniei face referire la un incident care a avut loc la începutul acestei luni, când ambasadorul Rusiei la Varșovia, Serghei Andreev, a fost lovit cu vopsea roșie la un eveniment de Ziua Victoriei. Mișcarea a fost un protest față de războiul Rusiei din Ucraina. Andreev și delegația sa au fost forțați să părăsească zona după incident. Citește mai multe AICI.

Kadîrov nu este singurul aliat al lui Vladimir Putin care a intensificat, în ultimele săptămâni, amenințările la adresa Poloniei. Oleg Morozov, membru al parlamentului rus, a sugerat că Polonia ar trebui să fie „pe primul loc în coada pentru denazificare după Ucraina”.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you

(with subtitles, including all ‘dons’ for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 25, 2022