Ambasadorul Rusiei în Polonia a fost atacat cu vopsea roșie la o ceremonie din Varșovia, cu ocazia Zilei Victoriei

Ambasadorul Rusiei în Polonia, Serghei Andreev, a fost atacat cu vopsea roșie de către protestatarii care se opun războiului din Ucraina, împiedicându-l să aducă un omagiu soldaților Armatei Roșii care au murit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Diplomatul rus a sosit la cimitirul soldaților sovietici pentru a depune flori de Ziua Victoriei, care marchează înfrângerea Germaniei naziste de către Aliați. Sărbătoarea a fost celebrată cu fast într-o paradă militară în Piața Roșie din Moscova.

Protestatarii anti-război din Varşovia l-au atacat cu vopsea roșie pe ambasadorul Rusiei în Polonia, Serghei Andreev. Acesta nu a mai putut depune flori la un monument al soldaţilor sovietici. Când a ajuns la Cimitirul Soldaților Sovietici din capitala Poloniei, Andreev a fost întâmpinat de sute de activiști care se opuneau războiului Rusiei din Ucraina.

Într-un protest față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, diplomatul și câțiva membri ai delegației sale au fost stropiți cu vopsea roșie în timp ce Andreev încerca să depună o coroană de flori la cimitirul soldaților sovietici din Varșovia. Un videoclip filmat la scurt timp după incident arată fața ambasadorului rus acoperită de substanță și poate fi văzut încercând să-și ștergă lichidul din ochi.

Imaginile video de la fața locului arată vopsea roșie aruncată din spatele ambasadorului înainte ca un protestatar care stă lângă el să i-o dea în față. Mnaifestanții furioși l-au împiedicat pe diplomat și pe alții să depună florile la cimitir.

Oamenii purtau steaguri ucrainene și scandau cuvinte precum „fascist” și „ucigaș”, în timp ce unii erau îmbrăcați în cearșafuri albe mânjite cu sânge, simbolizând victimele ucrainene ale războiului din Rusia. Alte persoane din anturajul lui Andreev au fost, de asemenea, lovite cu ceea ce părea a fi vopsea rosie. Poliția a intervenit pentru a-i ajuta pe ambasador și alți membri ai delegației sale să scape, scrie ABC News.

Incidentul s-a petrecut când președintele rus Vladimir Putin, în discursul său de Ziua Victoriei, a apărat invadarea Ucrainei, pe care a descris-o „singura soluție corectă”, fără a menționa numele țării vecine.

Activiștii au mărșăluit și la Varșovia împotriva războiului, aducând un tanc pe un tractor și parcându-l în fața Ambasadei Rusiei. De când invazia a început la 24 februarie, imaginile cu tractoare ucrainene care ridică tancurile rusești au devenit simboluri ale rezistenței Ucrainei.

Cimitirul sovietic este situat în mijlocul unui parc vast pe ruta care leagă centrul orașului de aeroportul internațional. Este locul unde își dorm somnul de veci peste 20.000 de soldați ai Armatei Roșii, care au pierit în timp ce ajutau la înfrângerea Germaniei naziste.

Inițial, Ambasada Rusiei a sperat să organizeze un marș de Ziua Victoriei la Varșovia, care să coincidă cu sărbătorile care au loc în toată Rusia, dar ministerul polonez de Externe „nu a recomandat” acest lucru.

The Russian ambassador to Poland decided to pose for the cameras on Victory Day. And it turned out to be a day of shame. pic.twitter.com/KOlnnFNZDs

— inna shevchenko (@femeninna) May 9, 2022