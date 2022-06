Peter Capaldi și Cush Jumbo vor juca în serialul londonez „Criminal Record” de la Apple TV+

Apple TV+ va găzdui opt episoade din Criminal Record, un thriller londonez în care joacă Peter Capaldi și Cush Jumbo ca detectivi pentru o condamnare istorică pentru crimă.

Serialul provine de la Paul Rutman (Vera, Indian Summers), nominalizat la premiul BAFTA, Tod Productions și STV Studios. Producția este în desfășurare la Londra.

Criminal Record este descris ca un thriller puternic, focusat pe personaje, plasat în inima Londrei contemporane. Un apel telefonic anonim atrage doi detectivi profesioniști într-o confruntare pentru un vechi caz de crimă: o tânără în primele etape ale carierei ei și un bărbat bine conectat, hotărât să-și protejeze moștenirea.

Serialul atinge probleme de rasă, eșec instituțional și căutarea de a găsi un teren comun într-o Marea Britanie polarizată. Capaldi (Doctor Who) îl interpretează pe inspectorul șef detectiv Daniel Hegarty, iar Jumbo (The Good Fight) îl interpretează pe detectivul Sgt. June Lenker.

Rutman, câștigătoarea premiului BAFTA Scotland Elaine Collins (Shetland, Vera), Capaldi și Jumbo sunt producători executivi. Câștigătorul premiului BAFTA Jim Loach (Save Me Too, Oranges and Sunshine) regizează serialul. Criminal Record este produs de Tod Productions și STV Studios.

Capaldi este cel mai bine cunoscut pentru că a jucat în rolul principal al Doctor Who din 2008-17. El va fi văzut în continuare în The Devil’s Hour.

Jumbo este cunoscută mai ales pentru rolul ei principal ca avocat Lucca Quinn în serialul CBS The Good Wife și serialul spin-off The Good Fight. Cel mai recent a fost văzută în miniseria Stay Close.

