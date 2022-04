Apple semnează un acord exclusiv cu compania de producție a lui Tom Hanks: o continuare a filmului „Greyhound” este în lucru

Apple urmărește să construiască în continuare pe succesul TV+, prin asocierea companiei de producție a lui Tom Hanks cu un acord exclusiv pe mai mulți ani. Acordul cu Playtone acoperă seriale, documentare și proiecte fără scenariu.

Hanks urmează să joace și într-o continuare a filmului Greyhound, al Celui de-al Doilea Război Mondial. Thrillerul a fost unul dintre cele mai vizionate proiecte de pe Apple TV+, potrivit Deadline. Apple a obținut drepturile de distribuție a filmului în 2020. Greyhound trebuia să fie lansat în cinematografe, dar pandemia de COVID-19 a împiedicat lansarea lui în cinematografe.

Ce ne pregătește Apple în materie de filme și seriale

O situație similară a fost și cu Finch, un film de supraviețuire post-apocaliptic în care personajul lui Hanks este însoțit pe drum de câinele său și de un robot ajutător. Filmul a apărut pe Apple TV+ în noiembrie. În general, SF-urile nu te fac să verși o lacrimă. Chiar dacă e vorba despre roboți sau sfârșitul lumii, nu pot fi atât de emoționante ca un film de dragoste sau o dramă. Mai ales, de la un SF postapocaliptic te aștepți la scene de violență, zombie și așa mai departe. Dar SF-ul Finch reușește să te atingă. Poate crezi că un trio format dintr-un bărbat, un câine și un robot n-ar avea de ce să te emoționeze, dar trebuie să vezi filmul ca să-ți dai seama cât de bine este exploatată partea asta.

Apple are o relație de lucru cu Playtone, care a fost fondată de Hanks și producătorul Gary Goetzman, de câțiva ani. S-a anunțat în 2019 că cele două companii și Amblin Television de la Steven Spielberg lucrează la Masters of the Air, un serial care urmează Band of Brothers și The Pacific. Producția emisiunii s-a încheiat, dar o dată de lansare nu a fost anunțată.

Adăugarea mai multor emisiuni și filme din Playtone în bibliotecă va întări Apple TV+, care se află într-o funcționare excelentă. Tocmai a devenit primul serviciu de streaming care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film (pentru CODA), în timp ce sitcomul Ted Lasso s-a bucurat de un succes uriaș la Emmy de anul trecut. Spectacole recente, precum Severance și Slow Horses, au câștigat și aprecieri.