Pensiile speciale, ”mai dure” decât ai crede: care sunt șansele să fie supraimpozitate, deși nu pleacă nicăieri

Din punct de vedere legal, pensiile speciale nu au nicio șansă să plece din România. Singura posibilitate, dar și aceea cu șanse infime de reușită, este supraimpozitarea. Planurile pe marginea subiectului sunt multe, dar majoritatea, doar la nivel teoretic.

Românii cu pensii speciale își vor menține confortul financiar neancorat în contributivitate pentru mulți ani de acum înainte. Curtea Constituțională tocmai a stabilit la începutul acestei săptămâni că este improbabilă eliminarea lor, iar că eforturile legislative în acest sens de până la ora actuală au fost neconstituționale, discriminatorii. Oficialii parlamentari se gândesc însă acum la un alt tertip pentru a le reduce valoarea, respectiv supraimpozitarea.

Pensiile speciale, ”lipsite de logică”

Marcel Ciolacu este președintele Camerei Deputaților și, din această poziție, a vorbit în această săptămână despre discuțiile legate de supraimpozitarea pensiilor speciale, insistând pe faptul că este ”lipsit de logică” ca cineva să primească o pensie mai mare decât în timpul activității.

„Este (supraimpozitarea pensiilor speciale – n.r.) o discuţie în continuare. Nu am găsit forma cea mai bună. Eu, din punctul meu de vedere, cred că nu poţi să ai o pensie mai mare când ai ieşit la pensie sau venituri mai mari când ai ieşit la pensie decât când ai fost activ. La acea diferenţă, din punctul meu de vedere, cred că s-ar impune şi o impozitare de 99%. Este lipsit de orice logică economică că în timpul activităţii am nişte venituri şi când ies la pensie am venituri mai mari decât am avut în timpul activităţii”, a afirmat Ciolacu, întrebat în legătură cu ideea supraimpozitării pensiilor speciale, conform Agerpres.

Cele mai problematice vor rămâne în continuare pensiile magistraților, dar în ceea ce privește pensiile parlamentarilor, acestea s-ar putea fie modificate, desființate, cel puțin de acum înainte, dacă nu retroactiv. ”Parlamentarii, de acum încolo, cu excepţia lui Marcel Ciolacu, care nu are pensie specială, vom vedea ce abordare există în urma motivării şi deciziei Curţii Constituţionale, pe care nu vreau să o comentez. Aţi citit motivarea şi aţi văzut abordarea din motivare. Cu alte cuvinte, vom veni respectând motivarea. E normal să avem o abordare comună în coaliţie pe acest subiect”, a concluzionat șeful social-democraților.