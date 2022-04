Orașul utopic unde nu există bani, politică și religie: cum trăiesc oamenii

Bine ai venit într-un loc plin de culori și crezuri, fără religie, politică și bani, în care toată lumea trăiește în armonie. Acest lucru ar putea fi greu de digerat, dar acest oraș există în realitate. Iată orașul în care nu există bani, religie și politică.

Auroville (Orașul Zorilor) este un oraș din districtul Viluppuram, care se află la aproximativ 150 km distanță de Chennai, India de Sud. Acest oraș a fost fondat de Mirra Alfassa sau „Mama” în 1968 și are 2.500 de cetățeni din 50 de națiuni și are capacitatea de a crește până la 50.000 de cetățeni. Acest oraș a fost proiectat de arhitectul Roger Anger.

Acest oraș nu respectă regulile cu care ești obișnuit. Auroville este, practic, un experiment de unitate care s-a bazat pe opiniile lui Sri Aurobindo, un yoghin indian. Ideea de bază era că, dacă oameni din diferite caste și culturi ar putea conviețui în Auroville, poate că restul lumii le-ar putea urma exemplul. Auroville și-a găsit originea în limba franceză, „Aurore” înseamnă zori și „Ville” se referă la un oraș.

Auroville nu are o religie sau un sistem politic și, în plus, nu are bani. Au comitete care să conducă orașul și să folosească „Aurocards”, în loc de bani obișnuiți.

„Auroville vrea să fie un oraș universal în care bărbații și femeile din toate țările să poată trăi în pace și armonie progresivă, mai presus de toate crezurile, toate politicile și toate naționalitățile. Scopul Auroville este de a realiza unitatea umană”, Mirra Alfassa.

Orașul Auroville a fost creat cu sprijinul deschis din partea Guvernului Indiei, a organizației culturale ONU și a UNESCO, dar în prezent devine autonom în adevăratul sens.

AUROVILLE este orașul care nu respectă regulile tradiționale

Auroville își propune să aibă un transport fără poluare și să fie modelul perfect al unui oraș ecologic durabil.

Comunitatea lor este organizată în 15 ferme care ating o suprafață totală de 160 de hectare. Există hrană suficientă pentru a-și hrăni întreaga populație. Aproximativ 50 de săteni și 300 de vecini lucrează la aceste ferme și produc 2% din cerealele consumate și aproape jumătate din totalul legumelor consumate. Satul este autosuficient în produse lactate și fructe de sezon.

Arhitecturile din Auroville pot optimiza utilizarea surselor regenerabile prin reciclare și reutilizare a resurselor. Câteva alte proiecte sunt conduse de cetățenii săi, care includ școli, IT și producție artizanală și angajează 4.000-5.000 de oameni din satele din apropiere.

Matrimandir este construit în mijlocul orașului și a fost conceput de Alfassa ca „un simbol al răspunsului divin la aspirația omului spre perfecțiune”. Această zonă este cunoscută sub numele de Zona Păcii, deoarece liniștea este menținută. O rampă în spirală duce în sus către o cameră din marmură albă lustruită, care este denumită „un loc pentru a-ți găsi conștiința”.

Auroville este un oraș ca niciunul altul. Nu există sisteme de restricție. Lucrurile care ne despart, cum ar fi politica, economia și religiile și care creează granițe, sunt complet absente.