Top 10 cele mai scumpe orașe din lume: pe ce locuri sunt Paris, Londra, Singapore

Când vine vorba de prețuri în 2021, acestea sunt surprinzător de generoase într-un număr record de orașe, iar pandemia nu s-a reflectat în prea multe ieftiniri. Chiar și așa, top 10 cele mai scumpe orașe nu a suferit schimbări majore.

Anul trecut, 2020, va rămâne în istorie ca fiind primul an al crizei sanitare. Chiar dacă pandemia va continua mult timp de acum înainte, acela a fost primul. Anul acesta însă, 2021, este asociat cu mult mai multe crize. Avem criza alimentară care începe să-și facă simțite efectele, criza semiconductorilor și a cipurilor. Toate aceste realități s-au reflectat în costuri mai mari achitate de către cetățenii de rând.

Cele mai scumpe orașe în care să trăiești în 2021

Economist Intellicence Unit (EIU) are o lungă tradiție când vine vorba de realizarea unui raport anual menit să ilustreze costurile de trai în orașele lumii. Studiul este intitulat Worldwide Cost of Living Index, iar rezultatele analizei din spate pot fi văzute în rândurile de mai jos.

În mod previzibil, clasamentul nu suferă modificări majore de la an la an, dar în 2021, ocupanta primului loc a urcat patru locuri, de pe cinci în 2020. Paris era anul trecut pe primul loc.

1. Tel Aviv, Israel

2. (egalitate) Paris, France

2. (egalitate) Singapore

4. Zurich, Switzerland

5. Hong Kong

6. New York City, New York

7. Geneva, Switzerland

8. Copenhagen, Denmark

9. Los Angeles, California

10. Osaka, Japan

11. Oslo, Norway

12. Seoul, South Korea

13. Tokyo, Japan

14. (egalitate) Vienna, Austria

14. (egalitate) Sydney, Australia

16. Melbourne, Australia

17. (egalitate) Helsinki, Finland

17. (egalitate) London, UK

19. (egalitate) Dublin, Ireland

19. (egalitate) Frankfurt, Germany

19. (egalitate) Shanghai, China

Cu scopul realizării topului de mai sus – 2021 Worldwide Cost of Living Index, a fost analizate nu mai puțin de 173 de orașe, cu 40 mai multe decât în urmă cu un an. Procesul a implicat compararea prețurilor a peste 200 de produse și servicii de uz casnic. Această analiză anuală are o istorie de peste 30 de ani.