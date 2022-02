Obsesia lui Robert Pattinson: ce a spus actorul despre The Batman

Robert Pattinson a mărturisit că, înainte de a începe filmările pentru „The Batman” s-a confruntat cu o obsesie care nu i-a dat pace timp de luni întregi.

Mai exact, actorul a spus că, timp de un an, a fost obsedat să joace în „The Batman”. Cunoscut pentru rolul lui Cedric Diggory, în „Harry Potter și Pocalul de Foc”, și pentru cel al lui Edward Cullen, în franciza „Twilight”, Pattinson pare acum pregătit să facă un pas înainte și să se alăture distribuției noului film Batman. El a mărturisit că, înainte de a ajunge să joace acest rol, a urmărit constant evoluția, pentru a nu rata ocazia.

Inițial, „The Batman” ar fi trebuit să fie regizat de Ben Affleck. În cele din urmă, Affleck s-a retras din franciză, lăsându-i loc lui Matt Reeves, care pare să fi dat un nou suflu poveștii, scenariul amintind, mai degrabă, de cel din ultimul „The Joker”, din punct de vedere al modului de abordare.

După un proces riguros de casting, Pattinson a fost selecționat să fie următorul Bruce Wayne, ceea ce i-a înfuriat pe cei care nu îl credeau capabil pe actor să joace un asemenea rol. Dar, pe măsură ce publicul a aflat mai multe despre ceea ce a făcut el în ultimii ani, inclusiv o serie de filme indie apreciate de critici, părerile s-au mai schimbat, cinefilii părând dispuși să-i acorde „vampirului” o șansă.

Ce a spus Robert Pattinson despre obsesia sa pentru rolul principal din „The Batman”

Actorul a vorbit despre ceea ce l-a motivat să-și dorească acest rol cu ardoare: „Țintisem lucruri destul de diferite în trecut. Evident, acest rol ar putea să reprezinte bijuteria din coroană, și-mi poate aduce beneficii reale, ca actor. Am continuat să verific stadiul castingului în mod obsesiv. Până și agenții mei au spus: Oh, interesant. Credeam că vrei să joci doar roluri atipice? Și am spus: Da, este, într-adevăr ciudat ce se întâmplă”.

„The Batman” se va lansa în cinematografe în data de 4 martie 2022.