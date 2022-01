În acest an, artistul va marca primii zece ani de când „s-a îndrăgostit” definitiv de Internet și de rețelele sociale. Pe de altă parte, primăvara îi va aduce o colaborare cu totul nouă, și anume lansarea unei noi platforme de streaming, asupra căreia preferă încă să țină secrete toate detaliile.

Va fi o rețetă, destul de clasică, dar și de aparte, în egală măsură, în care ne veți putea urmări cum încercăm să ne angajăm în diverse locuri și cum și facem față provocărilor”, susține în primul rând Selly.

Cunoscutul influencer a mărturisit pentru Playtech.ro și ce meserie și-ar fi ales dacă nu ar fi apucat-o pe calea care i-a adus atâta satisfacție.

„Am început povestea mea cu Internetul pe la 11 ani. O să fiu sincer și am să vă spun că nu mă așteptam la cine știe ce, deși aveam planurile mele. De altfel, cine îmi urmărește parcursul poate lesne observa că am reușit să fiu „main”, adică mai cunoscut abia din 2018 sau chiar 2019.

Am crescut puțin câte puțin, din aproape în aproape, de la 1.000 de subscribe la 2.000 de abonați și așa mai departe. Cred cu tărie că am ales drumul cel bun. Însă dacă nu aș fi reușit pe partea asta, simt că aș fi devenit un bun producător de showuri și de filme bune. Sau măcar un editor bun. Aș fi acceptat și rolul de scenarist, fiindcă sunt convins că informația, ideile bune din cap, nu ți le poate fura nimeni!”, spune același Selly.

Pe de altă parte, primăvara îi va aduce o colaborare cu totul nouă, și anume lansarea unei noi platforme de streaming, asupra căreia preferă încă să țină secrete toate detaliile.

Există însă un capitol cu care e mândru nevoie mare și acela este legat de destinul celui mai recent film al său, „Tabăra”, lansat în chiar ultima zi a anului trecut, într-o perioadă destul de critică pentru bunul mers al cinematografelor românești.

„Sigur că amănuntul că am depășit în weekendul lansării filme cu un buget net superior celui pe care l-am avut noi, ca „ Spiderman” sau „ Matrix”, ne-a bucurat pe noi toți, cei din echipa care am propus și realizat acest film. Însă mă bucură faptul că am avut curajul ca, într-o perioadă în care pare că ne-am pierdut deprinderea de a mai merge la cinematograf, am avut curajul să propunem această provocare. La asta s-a adăugat și accesul limitat în sălile de spectacol. Și mai este ceva care m-a bucurat foarte mult! Și anume faptul că Irina Margareta Nistor, cunoscutul critic de film, a mers să vadă filmul și apoi a scris despre producție. Asta demonstrează că munca noastră a fost apreciată de ceilalți”, indică Selly.