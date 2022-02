Obi-Wan Kenobi se lansează, dar nu pe 4 mai: când îl vom putea vedea și unde

Fanii Star Wars au toate motivele de bucurie: data de lansare pentru „Obi-Wan Kenobi” a fost anunțată de canalul de streaming pe care urmează să fie difuzat.

Disney+ a dezvăluit, în sfârșit, data de lansare a producției „Obi-Wan Kenobi” și, din câte putem observa, ni se pregătesc multe surprize. Aceasta este stabilită pentru 25 mai 2022 – nu pe pe 4 mai, așa cum s-ar fi putut crede. Există și un motiv pentru care canalul de streaming a ales întocmai această dată, ea fiind încărcată cu o simbolistică aparte pentru universul „Star Wars”.

Surprize „pe bandă rulantă” pentru fanii lui „Obi-Wan Kenobi” și „Star Wars”

Imediat după încheierea sezonului întâi din „The Book of Boba Fett”, „Obi-Wan Kenobi” vine ca o continuare firească, fiind următorul proiect important legat de franciza „Star Wars”, lansat pe Disney+.

Nu numai că seria alege o linie temporală mai puțin explorată în istoria „Star Wars”, însă „Obi-Wan Kenobi” îi va avea în distribuție și pe actorii trilogiei prequel „Războiului Stelelor”, Ewan McGregor și Hayden Christensen, cei doi reluându-și rolurile Obi-Wan și Anakin Skywalker/Darth Vader.

Cu toate că, inițial, fanii au speculat ziua de 4 mai, ca reprezentând adevărata lansare, Disney+ a ținut să-i contrazică, confirmând acum că pelicula va putea fi urmărită începând cu 25 mai 2022, adică ziua oficială „Star Wars” – în ciuda jocului de cuvinte frecvent din jurul datei de 4 mai („May the 4th be with you”, unde „4th” ține locul de „force”).

Reamintim că, în data de 25 mai 1977 a fost lansat primul film „Star Wars”, din toate timpurile, denumit acum „Star Wars: Episode IV – O nouă speranță”. Lansarea a fost una istorică, oamenii înghesuindu-se să-l vadă și formând cozi kilometrice în fața cinematografelor.

În concluzie, lansarea „Obi Wan-Kenobi” va fi marcată de o simbolistică aparte, sărbătorind, deopotrivă, 45 de ani de la lansarea primului film „Star Wars”.