Obi-Wan Kenobi, din ce în ce mai aproape de lansare: noul trailer ne dă detalii semnificative

Primul trailer Obi-Wan Kenobi a fost lansat oficial. După ani de zvonuri nesfârșite, revenirea mult așteptată a lui Ewan McGregor, în rolul emblematicului Jedi, a fost confirmată în 2019.

La un moment dat, ideea inițială a fost să se facă un film spin-off Obi-Wan, dar proiectul a fost regândit să se tranforme într-o miniserie TV, pentru Disney+.

Pe lângă faptul că McGregor își reia rolul care l-a consacrat, în „Obi-Wan Kenobi”, îl vom putea vedea, de asemenea, și pe Hayden Christensen revenind pentru a juca rolul lui Darth Vader. Seria tv va fi regizată de Deborah Chow, responsabilă, de asemenea, și pentru „The Mandalorian”.

Așa cum ne-a obișnuit deja Lucasfilm, detaliile poveștii din „Obi-Wan Kenobi” sunt ținute strict secret – cel puțin deocamdată. Metoda ajută franciza să crească nivelul de entuziasm al fanilor Star Wars.

„Obi-Wan Kenobi” și-a făcut reclamă puțin câte puțin

Materiale de marketing distribuite, care prezintă arta conceptuală din spate, dar și primul poster oficial al seriei tv, au oferit câteva detalii din care putem să înțelegem cam în ce direcție se îndreaptă acțiunea noului serial de televiziune.

Pe măsură ce campania de marketing pentru „Obi-Wan Kenobi” a oferit o colecție din ce în ce mai bogată de imagini, dar și detalii minuscule despre poveste, inclusiv despre personaj, Lucasfilm a dus promovarea un pas mai departe, prin lansarea primului trailer oficial.

Trailerul pune accentul pe psihicul instabil al lui Obi-Wan, după evenimentele din „Revenge of the Sith”. În trailer, îl putem auzi pe fostul Jedi spunând: „Lupta s-a încheiat. Am pierdut”, Obi-Wan pare resemnat, în timp ce își trăiește zilele în exil, pe Tatooine.

Noua serie destinată fanilor Star Wars va putea fi văzută pe Disney+.

Și cum data de lansare se apropie din ce în ce mai mult de noi (25 mai 2022), serialul a primit, în mod evident, un trailer de care ne putem acum bucura, după cum urmează: