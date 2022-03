Inquisitor Sith Reva, pe urmele lui Obi-Wan Kenobi: ce a spus Moses Ingram despre noul personaj negativ al seriei

Actrița din „Obi-Wan Kenobi”, Moses Ingram, a vorbit despre noul ei personaj, din franciza „Războiul Stelelor”, inchizitorul Sith Reva, într-un interviu recent.

Imaginat, inițial, ca un lungmetraj, proiectul care se concentrează pe Maestrul Jedi, Obi-Wan Kenobi, a fost fost anunțat încă din 2017.

În urma rezultatelor slabe ale peliculei „Solo: A Star Wars Story” (2018), Disney și Lucasfilm s-au răzgândit și și-au concentrat atenție pe „The Mandalorian”, care este difuzat pe Disney+, dar și pe un film serial „Obi-Wan Kenobi”, regizat tot de Deborah Chow.

Seria limitată îl distribuie, în rol principal, pe Ewan McGregor, în rolul Obi-Wan. În acest serial mai joacă, de asemenea, Hayden Christensen, în rolul Anakin Skywalker/Darth Vader, Joel Edgerton, în rolul Owen Lars, Bonnie Piesse, în rolul lui Beru, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine și Rory Ross.

Acțiunea are loc la 10 ani după evenimentele din „Star Wars: Revenge of the Sith” (2005), „Obi-Wan Kenobi” concentrându-se pe perioada de exil a personajului principal, pe Tatooine.

Acolo, el îl veghează pe Luke, în timp ce încearcă să scape de amenințarea Imperiului Galactic. Darth Vader îl trimte pe Marele Inchizitor, împreună cu trupa sa, să extermine orice Jedi care a reușit să supraviețuiască marii epurări a Ordinului 66. Unul dintre acești inchizitori este chiar Sith Reva, personaj interpretat de Moses Ingram.

Moses Ingram, despre personajul său „malefic”, din „Obi-Wan Kenobi”

Actrița Moses Ingram a vorbit despre rolul ei din „Obi-Wan Kenobi”, recent. Despre Inquisitor Sith Riva, Ingram a dat de înțeles că personajul este unul cu adevărat de temut, care nu renunță foarte ușor, atunci când are o misiune de executat.

Reva este, cu adevărat, „o șefă”, a spus Moses Ingram. „Ea este într-o misiune și nu va renunța până nu va obține ce vrea, cu orice preț. Sith Riva este destul de ticăloasă”, a completat actrița care va da viață personajului.