O dronă ar fi doborât recordul pentru cel mai lung zbor fără pasageri: cât timp a zburat fără oprire

Se pare că o drona fără pilot, cu propulsie solară, a zburat timp de 26 de zile fără oprire, bifând cel mai lung zbor al unei aeronave fără echipaj.

Deși producătorii dronei sunt neobișnuit de rezervați în declarații, cu privire la această ispravă, călătoria lungă și sinuoasă a fost surprinsă de datele de urmărire a zborurilor online.

Un AirBus Zephyr S a petrecut 26 de zile fără oprire în aer, după cum arată platforma de urmărire a aeronavelor, FlightRadar24.

După ce a plecat din Arizona, cu destinația Belize, drona s-a întors în SUA pentru a-și derula restul zborului deasupra refugiului național pentru viață sălbatică Kofa, din Arizona. În timp ce naviga în această zonă, a urmărit numărul „26” și literele „USA” în traiectoria sa de zbor.

Dacă va fi confirmată, această călătorie lungă ar doborî, cu siguranță, un record. Recordul anterior, pentru cel mai lung zbor fără echipaj, este de 25 de zile 23 de ore și 57 de minute, stabilit de Zephyr S, peste Arizona, între 11 iulie și 5 august 2018, conform Cărții Recordurilor.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Armatei SUA a declarat anterior pentru Drive că cele mai recente teste de zbor cu Zephyr S sunt „menite să testeze capacitatea de stocare a energiei a UAV-ului, durata bateriei, eficiența panoului solar și abilitățile de menținere a stației”.

Zephyr este o dronă super ușoară, cu o anvergură a aripilor de 25 de metri și care cântărește mai puțin de 75 de kilograme, potrivit Airbus. Funcționează exclusiv cu energie solară, folosind baterii secundare, încărcate în timpul zilei pentru a alimenta zborurile peste noapte.

Călătoria recentă a avut loc la mică distanță de Yuma Proving Ground, din Arizona. Zbura la o altitudine de aproximativ 20.634 de metri, semnificativ mai mare decât cea a avioanelor comerciale care, de obicei ,navighează între 10.058 și 12.801 de metri.

July 11, 2022