Taxiurile zburătoare reprezintă cea mai nouă inovație: cum ne ajută, când va deveni o realitate

Primul hub de taxi zburător din lume prinde contur în Anglia pentru aeronavele electrice cu decolare și aterizare verticală.

Orașul englez Coventry a cunoscut zile mai bune. Cunoscut odată ca orașul auto al Regatului Unit, casa a aproximativ 400.000 de oameni din Midlands din Anglia a fost lăsată să își regăsească identitate după scăderea producției auto, ca urmare a distrugerii pe scară largă din cauza bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial.

În această primăvară, totuși, Coventry se află din nou în fruntea inovațiilor de vârf la nivel mondial în domeniul mobilității personale, deoarece găzduiește ceea ce este considerat primul hub complet funcțional pentru taxiuri zburătoare, ambarcațiunile de decolare verticală și de aterizare cu propulsie electrică pe care susținătorii îl consideră ca fiind cea mai nouă inovație în domeniu aeronautic.

Locația este pe deplin funcțională, adică în afară de taxiurile aeriene în sine. Având în vedere că zecile de modele eVTOL propuse încă nu au obținut aprobarea de reglementare, dronele fără pilot iau locul navei de obicei de cinci persoane pe parcursul a trei săptămâni de zboruri demonstrative în Coventry.

Totuși, totul este exact așa cum va fi atunci când primele taxiuri zburătoare vor ieși pe piață peste câțiva ani, potrivit dezvoltatorului hub-ului, Urban-Air Port, un startup cu sediul în Londra, care conduce eforturile de dezvoltare așa numitelor vertiports în competiție cu rivalul britanic Skyports.

„Suntem aici pentru a le arăta tuturor cum va arăta viitorul”, a spus fondatorul și președintele executiv al Urban-Air Port, Ricky Sandhu.

„Nu are rost să avem noi tehnologii dacă oamenii nu cred în ele.”

Coventry nu este Londra

Hub-ul, plasat pe o parcare, la o intersecție aglomerată de peste drum de gara principală din Coventry, nu face concesii la viziunea futuristă a călătoriilor în stil Jetsons, în timp ce orașul în sine este emblematic pentru fostele centre industriale ale Marii Britanii.

„Coventry nu este Londra și asta este important”, a spus Sandhu. „Londra este bine deservită de transportul public. Coventry și multe alte orașe nu sunt.”

În jurul hub-ului se află puncte de încărcare pentru mașini și scutere electrice menite să permită pasagerilor să treacă fără probleme de la un mod de călătorie la altul.

Mesajul general este clar. Taxiurile zburătoare nu sunt o aventură exotică, ci o soluție de zi cu zi pentru decarbonizarea călătoriilor între orașe, care va fi la îndemâna multora, costând aproape la fel ca o limuzină de aeroport. Construcția nodului va fi, de asemenea, accesibilă, spune Sandhu, începând de la 6,1 milioane de dolari.

Baza Coventry este construită după un design în formă de gogoașă, despre care Urban-Air Port consideră că va fi cel mai eficient în orașe, având o platformă de aterizare centrală în stil elicopter, înconjurată de un inel exterior care adăpostește facilități de check-in, un lounge înainte de plecare și cafenea.

Întregul lucru are doar 46 de metri în diametru, parțial pentru a se potrivi în centrele aglomerate ale orașelor, dar și pentru că timpul dintre sosirea unui pasager și îmbarcarea unui zbor este destinat să fie de doar 20 de minute. Acest lucru necesită o zonă de așteptare minimă, mai comparabilă cu o cabină aglomerată decât cu o coadă de securitate în aeroport.

Și nu este loc pentru rândurile de magazine care înghesuie majoritatea terminalelor aeroportuare. În schimb, centrele vor prezenta un număr mic de retaileri de ultimă generație – mărcile de îmbrăcăminte Anatomie și Paul & Shark și producătorul italian de vin Bottega sunt expuse în Coventry – plus ecrane de publicitate care promovează achizițiile online.

Când zborurile lor sunt gata, pasagerii merg pur și simplu câțiva metri până la ambarcațiunea care așteaptă, vizibilă prin pereții de sticlă înalți până la tavan din centrul vertiportului. Odată ce s-au îmbarcat, pad-ul se ridică până când este la nivel cu partea superioară a clădirii, permițând eVTOL să se ridice în aer și să se îndrepte spre destinație.

Companiile aeriene au plasat comenzi pentru sute de ambarcațiuni alimentate cu baterii, care au fost expuse la expoziții aeriene. Deși sunt destinate în mare parte călătoriilor scurte, unele pot zbura mai mult de 160 km.

Investiție pentru viitor

Urban-Air Port își propune să construiască 200 de hub-uri în următorii cinci ani și oferă cinci modele diferite: baza de pasageri Air One expusă în Coventry; o versiune plutitoare Marine One; Resilience One, care poate fi asamblat rapid pentru a oferi ajutor în caz de dezastru; City Box, pentru transport marfa; și Docks Box, concepute pentru a fi atașate la cheile de încărcare din depozite și centre logistice.

Compania spune că este implicată în 65 de programe active în întreaga lume cu dezvoltatori imobiliari, autorități ale orașului, aeroporturi, centre de afaceri, parcuri științifice, întreprinderi turistice și planificatori guvernamentali. Deține scrisori de intenție și precomenzi pentru 13 vertiporturi în valoare de aproximativ 73 de milioane de dolari.

Compania are, de asemenea, rezerve pentru dezvoltare, deoarece strângerea de fonduri se apropie de 20 de milioane de lire sterline de la investitori, inclusiv Hyundai, dezvoltatorul Supernal SA-1 eVTOL, al cărui model la scară largă este expus în Coventry.

Proiectul este, de asemenea, susținut de consiliul orașului și de cercetare și inovare din Marea Britanie, finanțate de guvern.

Marea Britanie nu este doar un lider mondial în hub-urile eVTOL, ci și un jucător major în dezvoltarea ambarcațiunii, cu Bristol, Anglia – Vertical Aerospace Ltd., care conduce un domeniu global aglomerat, cu peste 1.300 de comenzi provizorii câștigate.

Virgin Atlantic Airways, care a semnat pentru 150 de aeronave VX4 de la Vertical, spune că geografia compactă a Marii Britanii și numărul mare de orașe și orașe importante, combinate cu drumurile aglomerate, o fac un banc de testare ideal pentru noua tehnologie.

Pe lângă faptul că obțin acceptarea publicului, ceea ce experimentul Coventry este conceput pentru a ajuta la abordarea, taxiurile zburătoare trebuie să câștige certificarea de la autoritățile de reglementare a aviației. Acest lucru s-ar putea dovedi provocator, având în vedere cât de diferite sunt eVTOL-urile față de majoritatea ambarcațiunilor anterioare.

Integrarea într-o rețea urbană

Integrarea taxiurilor aeriene în rețelele de aviație prezintă un alt obstacol. Ei ar putea opera inițial conform regulilor de zbor vizuale, așa cum fac elicopterele acum, și să navigheze folosind repere fizice, dar scenariile care implică sute de ambarcațiuni care aterizează în locații dintr-un oraș ar necesita sisteme de control mult mai complexe.

Peste 10.000 de vizitatori doar cu bilete au explorat până acum hub-ul Coventry de la deschiderea acestuia pe 25 aprilie, cu alte mii întinzându-și gâtul pentru a vedea drona Malloy Aeronautics T150, de dimensiunea unui pat dublu, urcând deasupra orașului.

Sub o dispensă specială din partea Autorității Aviației Civile din Regatul Unit, este prima dată când o ambarcațiune fără pilot de dimensiunile sale zboară vreodată într-un astfel de mediu construit. Sandhu spune că feedbackul a fost copleșitor de pozitiv.

Vizitatorii din industrie au inclus reprezentanți de la Vertical Aerospace și rivalii săi germani Lilium și Volocopter, Airbus și compania în comun eVTOL a Boeing, Wisk, precum și compania aeriană cu reduceri EasyJet, aeroportul din München și producătorii aerospațiali BAE Systems și Leonardo.

Răspunsul publicului a fost „extraordinar”, oamenii fiind în general entuziasmați de proiect și chiar și unii sceptici au fost cuceriți, spune Sandhu, citând un bărbat angajat în industria auto locală care a participat împreună cu fiul său.

„Inițial a fost foarte negativ”, spune Sandhu. „Dar după o jumătate de oră de privit în jur și de a vedea un zbor, el se răzgândise complet. Practic, a venit un sceptic și a plecat convertit. Aceștia sunt oamenii pe care trebuie să-i convingem.”