Noul trailer pentru „Obi-Wan Kenobi” este aici: când se lansează serialul pe Disney+

Lucasfilm și Disney+ au oferit detalii proaspete asupra viitoarei serii Obi-Wan Kenobi.

Cu toate astea, nu există foarte multe detalii noi în acest trailer, în comparație cu primul teaser. Există, totuși, un fragment dintr-o conversație între Obi-Wan (Ewan McGregor) și Owen Lars (Joel Edgerton) despre pregătirea tânărului Luke Skywalker pentru a deveni Jedi. Îl vedem, de asemenea, pe Darth Vader (Hayden Christensen).

Acest clip întărește și unul dintre principalele fire epice ale poveștii serialului. Imperiul încearcă cu disperare să vâneze un Obi-Wan aflat în fugă, în încercarea de a-i distruge pe Jedi odată pentru totdeauna. Toți fanii Star Wars sunt curioși să vadă ce va urma. Există, de asemenea, și o scurtă scenă a lui Kumail Nanjiani, al cărui personaj poartă în mod intrigant robe în stil Jedi, împreună cu câteva imagini ale răufăcătorilor.

Obi-Wan Kenobi se va lansa pe Disney+ pe 27 mai

Ca referință, Obi-Wan Kenobi este plasat la zece ani după Revenge of the Sith și va completa unele dintre golurile narative dintre prequel-uri și trilogia originală. În timp ce The Mandalorian, care a fost primul serial live-action Star Wars, a fost un succes, Obi-Wan Kenobi ar trebui să fie mai ușor de vândut pentru Disney+ datorită personajelor familiare care sunt în centru. Din această cauză, nu trebuie să ofere prea multe înainte ca serialul să debuteze cu două episoade pe 27 mai.

Actrița din „Obi-Wan Kenobi”, Moses Ingram, a vorbit despre noul ei personaj, din franciza „Războiul Stelelor”, inchizitorul Sith Reva, într-un interviu recent. Imaginat, inițial, ca un lungmetraj, proiectul care se concentrează pe Maestrul Jedi, Obi-Wan Kenobi, a fost fost anunțat încă din 2017.

În urma rezultatelor slabe ale peliculei „Solo: A Star Wars Story” (2018), Disney și Lucasfilm s-au răzgândit și și-au concentrat atenție pe „The Mandalorian”, care este difuzat pe Disney+, dar și pe un film serial „Obi-Wan Kenobi”, regizat tot de Deborah Chow.

Seria limitată îl distribuie, în rol principal, pe Ewan McGregor, în rolul Obi-Wan. În acest serial mai joacă, de asemenea, Hayden Christensen, în rolul Anakin Skywalker/Darth Vader, Joel Edgerton, în rolul Owen Lars, Bonnie Piesse, în rolul lui Beru, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine și Rory Ross.