Noua expansiune World of Warcraft readuce dragonii în prim-plan: ce vei putea face în Dragonflight

La aproape două decenii de la debutul jocului de mare succes, World of Warcraft, Blizzard tocmai a anunțat a noua expansiune interesantă.

Dragonflight le va permite utilizatorilor să exploreze Insulele Dragonilor, dar și casa ancestrală Dragonflight, din Azeroth.

Ce-i drept, a trecut mult timp de când dragonii din World of Warcraft, care își pot schimba formă, reușeau să fie vedetele acestui joc video. Și cum moda are tendința de a reveni, peste ani, un nou trailer cinematografic, pe care studioul l-a lansat astăzi, povestește istoria continentului, punându-i iarăși în prim-plan pe dragoni.

Constând din cinci zone noi, Insulele Dragonilor va introduce Dracthyr, o nouă rasă de dragoni care poate lua formă umanoidă și cu care, evident, te poți juca.

Personajele Dracthyr se pot alătura atât Alianței, cât și Hoardei și fac parte din singura rasă care poate accesa noua clasă Evoker a expansiunii. Ca Evoker, poți fie să te specializezi în vindecarea aliaților tăi, fie să lupți, în funcție de preferințele tale de joc.

Dragonflight va introduce și Dragonriding, poate cea mai interesantă parte a noii expansiuni World of Warcraft

Ce-i drept, World of Warcraft are astfel de opțiuni, disponibile prin Burning Crusade, încă din 2007, însă noua expansiune pare să adauge mai mult dinamism activității, prin manevre speciale pe care le poți executa direct în aer. De exemplu, poți scoate o bombă din adâncuri, pentru a o coborî rapid pe marginea unei stânci și a-i da drumul de acolo. Și cel mai interesant aspect: poți călări dragoni.

Pe lângă aceste caracteristici, Blizzard a spus că expansiunea va fi livrată cu îmbunătățiri ale calității vieții de gaming, inclusiv cu o interfață de utilizator reproiectată pe care jucătorii o pot personaliza după bunul plac.

World of Warcraft Dragonflight nu are încă o dată de lansare, dar ne așteptăm ca Blizzard să împărtășească mai multe informații despre extindere în săptămânile sau chiar lunile următoare. Studioul a anunțat recent că intenționează să relanseze Wrath of the Lich King, din 2008, pentru World of Warcraft Classic.