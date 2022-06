VIDEO Minions: The Rise of Gru: ce îți dezvăluie noul trailer, când vei putea vedea animația în cinematografe

Illumination a lansat un nou trailer pentru filmul prequel Despicable Me, Minions: The Rise of Gru, în care putem vedea ce nebunii mai fac acum minionii.

Filmul de animație prezintă povestea de început a modului în care adorabilul superticălos i-a întâlnit, pentru prima dată, pe Minions, dar și confruntarea lor cu supergrupul de răufăcători, cunoscut sub numele de Vicious 6.

The Rise of Gru are o distribuție vocală absolut excepțională, la cârma căreia se află celebrul Steve Carell, care reia rolul de Gru. Lui i se alătură Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, Julie Andrews, Alan Arkin, dar și mulți alții.

Minions: The Rise of Gru vrea să bată recorduri, vara asta, în cinematografe

Trailerul pentru Minions: The Rise of Gru, de la Illumination, pune în lumina reflectoarelor creaturile drăguțe galbene, complimentate de trăsăturile lor exagerate, în timp ce luptă pentru un Gru de 12 ani.

Sprijinit de coloana sonoră a producătorului muzical, Jack Antonoff, cu incursiuni evidente în muzica anilor ’70, trailerul începe cu minionii care piloteaza un avion spre San Francisco, într-o secvență turbulentă, dar plină de umor, în timp ce folosesc o abordare adaptativă pentru a nu prăbuși avionul.

Minions: The Rise of Gru marchează revenirea lui Kyle Balda pe scaunul de regizor pentru al treilea film din franciză, după Minions, din 2015 și Despicable Me 3, din 2017.

Ca multe altele, și acest film animat a avut parte de o întârziere semnificativă de producție, din cauza pandemiei, data lansării fiind amânată de mai multe ori, ca urmare a acestui fapt.

Cu toate acestea, The Rise of Gru va căuta să readucă cinefilii de toate vârstele pe marele ecran și, în măsură în care acest lucru se va putea, să imite recentul succes de box office al altor blockbuster-uri de vară precum Doctor Strange 2 și Top Gun: Maverick.

În cazul în care ești un împătimit al animațiilor făcute ca la carte, află că vei putea vedea Minions: The Rise of Gru, în cinematografe, în data de 1 iulie.