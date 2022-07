10 cele mai bune seriale animate de pe Disney+: la ce să te uiți pe platforma de streaming, alături de familie

Găsirea celui mai bun serial animat de pe Disney+ poate fi dificilă. Am făcut o listă cu cele mai bune zece seriale animate Disney+ evaluate de fani.

Odată cu lansarea Ms. Marvel, care a avut premiera pe 8 iunie 2022, și ultimele episoade din sezonul 2 din The Owl House care, pe 28 iunie 2022, Disney a adăugat constant conținut nou de rang înalt pentru abonați. Dar dintre toate serialele TV animate de pe Disney+, unele sunt cu siguranță mai populare decât altele.

Fanii au clasat cele mai bune seriale animate disponibile pe Disney+. Acest lucru face ușor să alegi din lista tot mai mare de emisiuni bazate pe nostalgie, valoare de divertisment și popularitate (le-am așezat în ordine descrescătoare).

Duck Tales (1987)

Bazat pe benzile desenate Carl Barks, Duck Tales îi urmărește pe Scrooge McDuck și pe cei trei nepoți ai săi, Huey, Dewey și Louie. De-a lungul serialului, spectatorul este implicat în numeroasele lor aventuri luptându-se cu răufăcătorii, descoperind comori și multe altele. Plin de comedie și aventură, Duck Tales duce telespectatorii în călătoriile lor din întreaga lume.

Această versiune din 1987 a Duck Tales este un clasic care este îndrăgit de mulți fani Disney. Rămâne popular în ciuda vechimii sale și chiar are un spin-off actualizat al emisiunii, versiunea din 2017 a Duck Tales.

American Dragon: Jake Long

Acest serial are loc în Manhattan, New York, și îl urmărește pe Jake Long, un tânăr adolescent. Spre deosebire de adolescenții obișnuiți, Jake are capacitatea unică de a se transforma într-un dragon. În timp ce jonglează cu îndatoririle școlare și viața de dragon, Jake învață să protejeze creaturi magice din tot orașul și familia lui.

American Dragon este o emisiune care atinge butonul de nostalgie, deoarece a fost difuzată din 2005 până în 2007. Deși este o opțiune bună pentru nostalgie, este și o animație distractivă în general. Personajele din serie sunt ciudate și distractive, iar povestea sa îl face un spectacol grozav de care să te bucuri.

Monsters At Work

Monsters At Work este un spin-off din filmul Monsters Inc și continuă de unde a rămas filmul. Personajele Monsters At Work, Mike, Sully, Tylor și alții, sunt prezentate crescând și dezvoltându-se în noile lor roluri, într-o misiune specială.

Disney+ are o varietate de seriale spin-off, dar nu toate sunt hituri când vine vorba de poveste și calitate. Monsters at Work a devenit rapid popular deoarece continuă comedia Monster Inc., introducând noi personaje. Este un serial grozav pentru copii și adulți deopotrivă.

Star Wars: The Clone Wars

Amplasat în cei trei ani dintre Attack of The Clones și Revenge of the Sith, acest serial este despre conflictul dintre Republica Galactică și Confederația Sistemelor Independente. În timp ce ambele părți se luptă mult, Dark Sidious dublează galaxia, jucând ambele părți în adevărata sa misiune de a-i distruge pe Jedi.

Această poveste este plină de acțiune și aventură și urmează o serie de bătălii, pe măsură ce intriga se desfășoară. Războiul Stelelor: Războiul Clonelor este una dintre numeroasele seriale care alcătuiesc universul Star Wars. Această serie continuă poveștile personajelor iubite și introduce altele noi, pentru a se bucura fanii noi și vechi.

Kim Possible

Nu multe seriale răspund la întrebarea “cum ar arăta lupta împotriva crimei?”, dar Kim Possible o face. Acest serial o urmărește pe liceana Kim în timp ce jonglează între viața de luptătoare împotriva crimei și adolescentă. Kim și cel mai bun prieten/viitorul ei partener amoros, Ron, fac echipă pentru a lupta împreună împotriva criminalității pe tot globul. Plin de răufăcători și drame pentru adolescenți, Kim Possible este un serial plin de acțiune, distractiv și încântător.

Similar cu American Dragon, Kim Possible a fost difuzat și la începutul anilor 2000. Mulți telespectatori îl urmăresc pentru nostalgia pe care o aduce seria. O adaptare cinematografică a lui Kim Possible a fost lansată în 2019, ceea ce probabil a condus oamenii înapoi la seria animată originală de pe Disney+.

Phineas And Ferb

Acest serial îi urmărește pe Phineas și pe fratele său vitreg, Ferb, prin cele 104 zile de vacanță de vară. Phineas, Ferb și prietenii lor se lansează într-o nouă aventură în fiecare zi, în timp ce vin cu idei, invenții și distracție pe tot parcursul verii. Phineas și Ferb este plin de momente distractive și e mai mult decât un serial de comedie-muzical. Copiii fac tot posibilul pentru a profita la maxim de vara lor.

Nu toate emisiunile prezintă un număr muzical la fiecare episod, dar această serie este plină de cântece captivante care sunt greu de uitat. A fost difuzat din 2007 până în 2015 și a fost foarte popular în acea perioadă, și până astăzi. Povestea este interesantă pentru spectatori, deoarece prezintă un umor unic care poate atrage orice vârstă.

Duck Tales (2017)

Această serie din 2017 este o repornire a clasicului din 1987 iubit de mulți. Premisa este similară cu cea originală, cu Scrooge McDuck și nepoții săi Huey, Dewey și Louie, dar îl include și pe Donald Duck însuși. Rațele se îmbarcă în aventuri împreună, ca o familie, găsesc comori, luptă împotriva răufăcătorilor și călătoresc prin lume. Ca o continuare a clasicului, această serie distractivă prezintă Rațele și călătoriile lor.

Această versiune a Duck Tales readuce amintirile versiunii originale. Continuă povestea originală, dar adaugă și personaje noi care aprofundează intriga. Baza mare de fani din originalul din 1987 a ajuns să iubească adaptarea din 2017, ajutând la popularitatea acesteia. Este o alegere grozavă ca serial de familie de care toată lumea se va bucura.

Amphibia

Amphibia este o poveste despre maturitate: Anne Boonchuy, o adolescentă independentă, care a fost transportată magic într-un alt tărâm, în care broaștele sunt vârful lanțului trofic. Anne se împrietenește cu o familie de broaște, Plantars, care o ajută să-și găsească prietenii care au fost transportați cu ea în Amphibia. Această serie e despre prietenie și multe altele, pe măsură ce Anne se aventurează în drumul ei spre casă.

Acest spectacol prezintă o mulțime de diversitate în distribuție și intrigă, ceea ce îl face popular în rândul unei game largi de spectatori. Este, de asemenea, revenirea actriței Disney Brenda Song, care este cunoscută pentru că a lucrat mult cu Disney, din 2002 până în 2007.

The Owl House

The Owl House o urmărește pe Luz, o adolescentă care tocmai a descoperit un portal către un alt tărâm. Întorsătura este că oamenii nu se află în vârful lanțului trofic în acest tărâm. Luz se împrietenește rapid cu vrăjitoarea Eda și cu demonul ei, King, și începe călătoria de a învăța cum să devină ea însăși vrăjitoare.

Ca o fantezie, amestecată cu comedie, acest serial nu i-a dezamăgit pe fani și a fost deja reînnoit pentru un al doilea sezon care o urmărește pe Luz în timp ce își găsește drumul spre casă. The Owl House face o treabă excelentă de a îmbina groaza cu comedia care distrează spectatorii de orice vârstă. Intriga sa unică și reprezentarea LGBTQ+ îl fac să iasă în evidență printre serialele animate, ceea ce duce la popularitatea sa actuală.

Gravity Falls

Gravity Falls urmărește povestea gemenilor Dipper și Mabel, în timp ce se aventurează printr-un nou oraș misterios din Oregon, în care au fost trimiși pe timpul verii. Serialul urmărește trăsăturile lor sălbatice care se confruntă cu activități paranormale și supranaturale, totul în timp ce lucrează în muzeul unchiului lor, Stans. Dipper este convins că ceva nu este în regulă în oraș și are misiunea de a descoperi secretele lui. În acest serial, există acțiune, mister și comedie.

Gravity Falls prezintă un amestec bun de comedie și mistere care te captivează. Există puzzle-uri în fiecare episod, care adâncesc intriga mai mult decât povestea în sine. Intriga sa detaliată și animația fac ușor să te bucuri de această poveste despre maturitate.