Nicolae Ciucă dă asigurări că prima tranșă de gaze naturale din Marea Neagră vor fi extrase la jumătatea acestui an. Premierul spune că acest proces va aduce în plus nu mai puțin de un miliar de metri cubi pe an. Acest procent asigură 10% din consumul anual al țării noastre.

”Primele gaze din Marea Neagră vor fi extrase de către compania Black Sea Oil and Gas la jumătatea acestui an şi atunci vom avea un miliard de metri cubi în plus pe an asiguraţi prin această investiţie. (…) În perimetrul de la Caragele există speranţe şi s-a discutat ca primele gaze să fie extrase în anul 2024 iar în perimetrul Neptun Deep, mai devreme de finele lui 2026-2027 nu putem să sperăm că vom avea gaz din Marea Neagră. Cert este că, în tot acest ansamblu, trebuie să recunoaştem că România este o ţară norocoasă, având această resursă deosebit de importantă în acest moment”, a afirmat Nicolae Ciucă în cadrul unei emisiuni la TVR1.

Ciucă a adăugat că țara noastră a va avea discuții cu premierul bulgar pe tema finalizării interconectorului dintre Grecia şi Bulgaria, pentru a putea beneficia astfel şi de gazul lichefiat care poate fi adus în Marea Mediterană şi descărcat în terminalele din Grecia sau Turcia.

În urmă cu doar o săptămâna, Ciucă dădea asigurări că România nu e afectată de lipsa surselor de energie și gaze.

“România nu este o ţară care să fie foarte afectată de lipsa surselor de energie şi gaze. România are potenţial în ambele domenii şi de aceea aici venim cu două componente. Una este să ne înscriem în programele Uniunii Europene pentru a dezvolta noi surse de energie şi aici avem ca obiectiv să dezvoltăm sursele de energie regenerabile, iar în ceea ce priveşte independenţa de resursa de gaz faţă de Federaţia Rusă, am decis ca prin această lege (n.r. legea offshore) să asigurăm stabilitate şi predictibilitate legală mediului de afaceri în domeniu”, a transmis premierul.