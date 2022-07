South Park revine: cât mai ai de așteptat până să te reîntâlnești cu personajele tale preferate

Data de lansare a viitoarei producții speciale de la South Park a fost dezvăluită oficial. Se pare că nu mai ai mult de așteptat până să te reîntâlnești cu personajele tale preferate.

Cele 26 de sezoane ale celui mai controversat desen animat de lungă durată din America a oferit internetului unele dintre cele mai memorabile meme-uri, dar și multe ocazii de umor negru.

După consolidarea pe piață a anumitor servicii de streaming, seria de animație pentru adulți a anunțat lansarea unei serii de programe speciale, pe care le vei putea viziona direct pe HBO Max, printre altele.

South Park: Post Covid, South Park: Post Covid: The Return of Covid și The Streaming Wars au făcut deliciul fanilor acestei animații ieșite din tiparele obișnuite. De altfel, franciza este pe cale să sărbătorească cea de-a 25-a aniversare. Odată cu Streaming Wars Partea 1, care a lăsat lucrurile „în coadă de pește”, fanii au simți nevoia de o continuare. Așadar, ea nu se lasă așteptată.

S-a aflat data oficială de lansare a următorului South Park

După săptămâni de speculații, s-a anunțat oficial următoarea lansarea The Streaming Wars Part 2, care va putea fi vizionat miercuri, 13 iulie.

În urma evenimentelor întâmplate în producția anterioară, orașul South Park pare să se afle acum în pragul dezastrului, în urma unei secete. Evident, depinde de personajele principale, inclusiv de Stan, Kyle și Kenny, să rezolve această problemă.

Desenul animat continuă să fie la fel de popular, în rândul adolescenților și tinerilor adulți, așa cum a fost atunci când a „aterizat” pentru prima dată pe MTV, în 1997. Comentariile cu impac social, de ultimă oră, ale lui Matt Stone și Trey Parker, dar și lipsa filtrului sunt la fel de relevante pentru publicul modern ca și pentru cei care urmăreau seria acum 25 de ani. Cele mai controversate episoade din South Park rămân subiecte de discuție chiar și astăzi.