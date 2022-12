„Nică a lui Ştefan a Petrei” s-a făcut om mare: cum a fost ales Ion Bocancea pentru rol din „Amintiri din Copilărie”, scenele cenzurate de comuniști

În anul 1965, regizoarea Elisabeta Bostan realiza filmul adaptat după opera lui Ion Creangă, Amintiri din Copilărie. Pelicula devenea rapid preferata copiilor din acea perioadă, fascinați de aventurile lui Nică al lui Ștefan a Petrei.

Ion Bocancea a interpretat rolul Nică al lui Ștefan a Petrei în 1965.

Filmul a fost vizionat de 5.347.502 de spectatori în cinematografele din România, după cum atestă o statistică a numărului de spectatori înregistrat în filmele românești, de la data premierei și până la data de 31 decembrie 2014, alcătuită de Centrul Național al Cinematografiei, se arată într-o informație disponibilă pe Wikipedia.

Cum a fost ales în rolul lui Nică: năzdrăvăniile l-au ajutat să fie remarcat

„De câte ori mă uit la filmul Amintiri din Copilărie, de fiecare dată mai descopăr ceva”, a declarat Ion Bocancea, pentru ziarul Adevărul, despre ecranizarea operei ce s-a inspirat din scrierile lui Ion Creangă.

De atunci, a trecut mai bine de jumătate de secol, însă „Nică” nu a uitat niciodată filmul care l-a pus pe harta cinematografiei românești. Ba chiar, acesta afirmă că, de fiecare dată când pelicula este redifuzată la televiziuni, nu ratează ocazia de a o vedea iar și iar.

„Numai ultima oară nu am reuşit, am aflat abia la o zi după aceea că s-a dat la TVR în preajma Crăciunului. Chiar mă sunase cineva să mă întrebe dacă am văzut Amintirile, şi i-am spus că nu am reuşit pentru că au fost mari probleme cu reţelele din cauza furtunii de zăpadă“, a declaat Ion Bocancea, pentru sursa menționată anterior.

Și-a petrecut copilăria la Bicaz, unde a fost, de altfel, remarcat de Elisabeta Bostan, cea care se afla într-un proces de căutare a micului actor ce avea să-l întruchipeze pe Nică. Norocul a fost de partea lui Ionică Boncancea, de vreme ce aceasta l-a considerat a fi cel mai potrivit pentru a intra în pielea personajului.

„M-au pus să mă strâmb și am făcut ca toți dracii”, a mai spus acesta, adăugând că își amintește, chiar și în ziua de astăzi, până și cel mai mic detaliu din acea perioadă. Avea 13 ani.

„Atunci când au intrat în clasă, eram la o oră de desen şi eram preocupat să desenez ceva, lupul din Capra cu trei iezi, parcă. În timpul ăsta eu fluieram şi mâzgăleam acolo, toată lumea s-a ridicat în picioare când au intrat regizorii în clasă. Colegii au dat Bună ziua!, dar eu, nimic, îmi vedeam de treabă.

Ţin minte că îmi făcusem părul din cap arici, îl dădusem cu săpun, să stea în sus, iar doamna regizoare m-a întrebat: Tu de ce nu te ridici în picioare?. Mi-am cerut scuze atunci, am crezut că am făcut o prostie. Mi-a spus atunci doamna regizoare: Ia să te duci la cancelarie şi să mă aştepţi la uşă!”, a mai povestit el, potrivit sursei citate anterior.

La preselecție, a fost ales din alți 12.000 de copii.

Cumuniștii au cenzurat o bună parte din film

Conform relatărilor lui Ion Bocancea, comuniștii au făcut ceea ce știu comuniștii să facă, așadar au cenzurat multe scene din film. „Au fost multe scene tăiate din film, de cenzura din acele vremuri ‒ cum să se dea imagini cu tunsul şi cu râia, cu ţiganii lingurari? S-a tăiat cam o jumătate de oră din filmări, altfel filmul era mai lung”.

Mai mult, inclusiv aspectul său fizic a suferit modificări. „Nu eram un copil cu părul bălai, eu eram şaten pe vremea când am fost ales pentru rolul din film. Dar am fost vopsit blond, şi, la un moment dat, mi-au făcut o tunsoare cu o foarfecă, de arătam ca dracul. Apoi m-au tuns zero, după care am purtat perucă. La cenzură s-a tăiat scena în care m-au tuns, când eram tunsul felegunsul, câinii după dânsul. Lucrurile astea nu se uită niciodată”, a mai spus acesta, conform sursei citate anterior.