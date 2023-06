Filmul românesc de pe Netflix care e bazat pe „Amintiri din copilărie”: ce rol joacă Matei Dima, alias BRomania

Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie este un film fantastic de familie din 2022 de Andrei Huțuleac. Filmul românesc de pe Netflix a fost realizat după un scenariu de Mihai Mănescu, Andrei Huțuleac și Matei Dima, vag bazat pe Amintiri din copilărie de Ion Creangă.

Rolurile principale au fost interpretate de actorii Maya Noelle Prediger, Teodor Corban, Matei Dima și Cosmin Nedelcu. A avut premiera pe 25 martie 2022 și este produs de Prietenii Casei Speranței, Colorbitor Productions și Viva la Vidra, în parteneriat cu Chainsaw Europe. Distribuitorul filmului este Vertical Entertainment.

Filmul românesc de pe Netflix realizat după povestea lui Ion Creangă

Filmul românesc a inspirat și scrierea romanului cu titlul omonim, semnat de Mihai Mănescu și publicat în 2022 de editura Humanitas Junior.

În prima scenă, Mara și bunicul ei care are grijă de ea se tund la zero, ea are o formă agresivă de cancer și urmează să facă chimioterapie. Ei îi place foarte mult cartea lui Ion Creangă Amintiri din copilărie, iar bunicul îi citește seara mereu din ea.

La școală are un examen din aceeași carte, încearcă să-i șoptească unui coleg ce să scrie în lucrare dar acesta nu aude bine. Afară are un conflict cu fratele acestuia, dar este salvată de câinele unui necunoscut.

Medicul îi recomandă bunicului s-o ducă la un centru Hospice Casa Speranței. Se duc la centrul din Adunații-Copăceni unde descoperă că stăpânul câinelui care a salvat-o este Mircea, un grădinar al centrului. În centru se află și Copacul dorințelor – un arbore magic care duce pe cel care-l atinge în lumea cărții sale preferate.

Mara ajunge în Humulești, unde trebuie să-l ajute pe Nică să scape de trei bandiți de la circ (Negustorul, Piticul mut și Spânul) în schimbul unei dorințe, aceea de a-și revedea mama decedată.

Conform Box Office filmul a avut 20.267 intrări în cinema, și încasări în valoare de 405.373,00 lei. Încasările filmului au fost acordate organizației Hospice Casa Speranței.