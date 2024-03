Gigi Becali, dezlănțuit după Voluntari – FCSB. L-a făcut praf pe Tavi Popescu: ”Nu merge cu pipăitul”

FCSB a învins pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1, în etapa cu numărul 28 din SuperLiga. Gigi Becali a luat foc după meci și l-a criticat dur pe Tavi Popescu, pe care l-a schimbat la pauză. Și nu a fost singurul jucător criticat. Ce fotbalist va scoate din echipă.

FCSB a învins pe Voluntari, după ce a ilfovenii au deschis scorul prin Andrei Dumiter, fost jucător al formaţiei FCSB. Liderul a ieşit bine de la vestiare după pauză şi a reuşit să întoarcă rezultatul prin dubla lui Florinel Coman, în primele zece minute. După acest succes, FCSB a ajuns la 61 de puncte și este liderul clasamentului.

Gigi Becali a fost mulțumit de rezultat, dar nu și de jocul prestat de echipa sa. Mai mult, s-a dezlănțuit și l-a criticat dur pe Octavian Popescu. Acesta a fost titular, dar a fost scos la pauză.

Și nu doar pe Tavi Popescu și-a vărsat nervii Gigi Becali. Alți doi jucători au fost puși la zid pentru jocul slab cu Voluntarui. Mihai Lixandru și Luis Phelipe au fost schimbați și ei la pauză. Patronul FCSB a spus că nu se va mai baza pe brazilian.

”Luis Phelipe le-a pierdut pe toate. Au fost trei schimbări cu jucători care nu au contat. Nu au contat nici Lixandru, nici Tavi, nici Phelipe. Dacă ai trei care nu contează, te bate Voluntari. Schimbările au fost un exemplu pentru jucători. Un duș rece, să înțeleagă că fotbalul e război. Dacă ești relaxat, îți fură varza. Am intrat prea relaxați, prea lenți.

A rămas puțină răbdare cu Phelipe. Am avut mare încredere, dar a pierdut toate mingile. Nu mai driblează pe nimeni, pase doar la adversar. Nu merge așa. Anul ăsta nu ne punem baza în el, nu mai avem timp, că vin meciuri tari. Am vrut să îl scot în minutul 25. Dar am vorbit cu MM și a zis că la pauză. Nu se poate în halul ăsta”, a adăugat Gigi Becali.