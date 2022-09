Netflix îți pregătește un nou film cu Reese Witherspoon și Ashton Kutcher: când apare Your Place or Mine

Reese Witherspoon și Ashton Kutcher sunt doi actori care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Vestea bună este că ei vor juca împreună în Your Place or Mine, pe care îl vei putea vedea pe Netflix.

Va fi, de altfel, pentru prima dată când cei doi actori joacă împreună.

Ambii și-au deturnat atenția către diverse proiecte care nu au legătură cu filmele, Witherspoon având o prezență mai mare pe micile ecrane, totuși: Big Little Lies, The Morning Show sau Little Fires Everywhere sunt doar câteva dintre exemple.

În ceea ce îl privește pe Kutcher, actorul s-a făcut nevăzut, dedicând, în schimb, mai mult timp familiei, dar și filantropiei.

Pentru ambele vedete, Your Place sau Mine reprezintă o întoarcere la origini.

Când se va lansa Your Place or Mine

Cu ocazia Tudum, de la Netflix, Ashton Kutcher și Reese Witherspoon au prezentat un videoclip promoțional pentru Your Place or Mine, dezvăluind data premierei comediei romantice.

Cei doi au o listă o impresionantă de filme care „au mers la public”, printre care Legally Blonde, No Strings Attached, Just Married, Sweet Home Alabama sau This Means War.

Pe măsură ce timpul a trecut, această nișă cinematografică și-a mai pierdut din notorietate, așadar filmele romantice nu au mai fost produse într-un număr atât de mare, în ultima perioadă.

Lansarea Your Place or Mine se simte ca o revenire binevenită la o epocă care a făcut vedete din actorii care au jucat în comediile romantice ale perioadei precedente.

De asemenea, poate indica faptul că industria cinematografică învață să îmbrățișeze din nou comediile romantice: Channing Tatum și Sandra Bullock au jucat în The Lost City, la începutul acestui an, cu recenzii în mare parte favorabile, în timp ce Ticket to Paradise, cu Julia Roberts și George Clooney va fi lansat luna viitoare în cinematografe.

Dacă îți place genul, te vei bucura să-i vezi, în sfârșit, pe Witherspoon și Kutcher împreună în Your Place or Mine. Filmul va avea premiera în data 10 februarie 2023, pe Netflix, fix înainte de Ziua Îndrăgostiților.