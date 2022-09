Netflix „ia taurul de coarne” și își face propriul studio de jocuri: ce știm, până acum, despre asta

Netflix pare să tindă să nu se mai bazeze pe surse terțe, atunci când vorbim despre conținutul de jocuri din rubrica dedicată și „ia taurul de coarne”, în sfârșit.

Astfel, conform unei noi informații, se pare că, în curând, Netflix își va consolida propriul catalog de jocuri. Gigantul de streaming urmează să înființeze un studio de jocuri intern în Helsinki, Finlanda. Acesta are ca scop crearea de jocuri cu stat de „de clasă mondială”, care să fie difuzate, ulterior, fără reclame sau achiziții în aplicație.

Deși este prea devreme pentru detalii despre titlurile jocurilor, în sine, știm că Zyng, dar și absolventul EA, Marko Lastikka, vor fi la cârma acestui nou concept care s-ar putea să funcționeze.

De ce Helsinki – Netflix pare să aibă un motiv

De altfel, Helsinki este un oraș care se potrivește bine în context, servind drept „casă” unora dintre „cele mai mari talente într-ale jocurilor” de pe planetă, potrivit Netflix.

Aici pot fi menționați dezvoltatorul mobil The Walking Dead Next Games (pe care Netflix l-a cumpărat în martie). Trebuie menționat că rețeaua de streaming a achiziționat mai mulți dezvoltatori, în ultima perioadă, inclusiv Boss Fight și creatorul Oxenfree Night School Studio, dar nu a creat un dezvoltator de la zero până acum – chiar și așa, se pare că nu este deloc timpul pierdut.

Totuși, există și o veste proastă: nu vei putea vedea primele roade ale acestui studio intern timp de „ani de zile”, subliniază Netflix.

Aceasta, dar și achizițiile recente, pun accent pe felul în care evoluează strategia companiei în domeniul jocurilor. De vreme ce Netflix a depins inițial de jocurile celor din afară, inclusiv de versiuni ușor modificate ale titlurilor existente, acum este din ce în ce mai concentrat pe proiecte cu adevărat unice pe care nu le vei găsi în altă parte.

În teorie, există marea posibilitate ca, pe viitor, și mai mulți oameni să se aboneze la Netflix, având în vedere biblioteca de jocuri din ce în ce mai stufoasă.