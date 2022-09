Următorul serial de la creatorii Game of Thrones: când vei vedea The Three-Body Problem pe Netflix

Recent, la evenimentul său Tudum, Netflix a împărtășit cu publicul o actualizare cu privire la adaptarea foarte așteptată a lui Liu Cixin, The Three-Body Problem. Anunțat pentru prima dată în 2020, următorul serial de la producătorii Game of Thrones David Benioff și D.B. Weiss va sosi cândva anul viitor.

Netflix a împărtășit un teaser din culise care arată câteva momente ale personajelor. Unii dintre actorii care urmează să joace în proiect îi include pe Benedict Wong (The Martian, Doctor Strange), Eiza González (Baby Driver), precum și pe John Bradley și Liam Cunningham din faimoasa serie Game of Thrones.

Considerată o capodoperă SF modernă The Three-Body Problem a fost publicată pentru prima dată în China în 2008. Au fost nevoie de încă șase ani până când romanul să sosească în vest și, ulterior, a devenit primul roman asiatic care a câștigat un premiu Hugo. Cixin și Ken Liu, care au tradus două dintre romanele din trilogia Remembrance of Earth’s Past în engleză, se consultă cu privire la adaptarea live-action.

Netflix i-a contractat pe Benioff și Weiss cu o afacere profitabilă de 200 de milioane de dolari în 2019. The Three-Body Problem este primul proiect pe care duo-ul îl face pentru companie – deși au produs și o serie cu Sandra Oh. Netflix va împărtăși probabil mai multe informații despre seria The Three-Body Problem în lunile următoare.

În timpul evenimentului global al fanilor Netflix, Tudum, producătorii executivi D.B. Weiss, David Benioff și Alexander Woo au prezentat câteva imagini din culise ale viitoarei serii SF.

Filmările au inclus și interviuri cu distribuția, dintre care mulți au lăudat natura complexă a poveștii, vedeta Jess Hong descriind serialul drept „vizual, ceva inedit”. S-a confirmat că primul sezon va fi lansat pe Netflix cândva în 2023.

First look at David Benioff, D.B. Weiss and Alexander Woo’s new series ‘3-BODY PROBLEM’.

The series releases in 2023 on Netflix. pic.twitter.com/vo6nPCPod5

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2022