Navele rusești și lansatoarele de rachete se apropie de Odesa. Trupele se pregătesc de atac

În această dimineață, armata Ucraina a raportat, în Marea Neagră, un detașament rusesc de debarcare, format din patru nave mari de debarcare însoțite de trei bărci cu rachete poate se îndreaptă spre orașul Odesa. Primarul din Bilgorod-Dnistrovksyi Vitaliy Grazhdan informează că rușii au încercat să atace unitatea militară. Avionul a fost doborât, pilotul a fost catapultat iar este acum căutat.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat joi că nave rusești și bărci cu rachete se apropie de al treilea oraș ca mărime al țării, Odesa, situat pe malul de nord-vest al Mării Negre.

Ukrainian Air Defense shot down russian jet that tried to attack power plant in Odesa region pic.twitter.com/njREbCk1dy

Ministerul a mai susținut că Forțele Armate ale Ucrainei au neutralizat o operațiune de debarcare a Rusiei în apropierea orașului Balovne, a informat Ukrainska Pravda.

Miercuri, Forțele au dislocat rachete antiaeriene pentru a distruge trei avioane rusești și două elicoptere. În timp ce noaptea de miercuri a trecut pașnic pentru mai multe regiuni ale Ucrainei, Rusia a continuat joi să atace Harkov, Severodonețk și Lysychansk.

US officials believe that Russia is planning an amphibious assault on Odesa, Ukraine’s third largest city. pic.twitter.com/NopH14Dvza

Primarul orașului Herson a susținut joi dimineață că forțele ruse au ocupat orașul. Potrivit Ukrainska Pravda, trupele ucrainene au continuat să apere Cernihiv și Nijn, dar situația din zona Vyshhorod, chiar în afara Kievului, este tensionată.

Noaptea trecută a fost grea în regiunea, dar Mariupol a ținut. Între timp, Volnovakha este aproape de o criză umanitară, deoarece forțele ruse au refuzat să garanteze trecerea în siguranță a ajutorului umanitar.

Universitatea Catolică Ucraineană s-a adresat Papei cu o cerere de asistență pentru crearea unui „coridor umanitar”. În regiunea Harkov, Rusia a atacat pe tot parcursul nopții uzina Shevchenko și mai multe clădiri rezidențiale, inclusiv în districtul Izium.

#Odesa/#Odessa mayor Gennadiy Trukhanov: Children are scared. They don’t know it’s a war, but they’re scared. I have a question (to russians). From whom, the fuck, are you saving us?”.Never heard him swearing before. #StandWithUkraine️ #Ukraine #StopWar #StopPutin #SlavaUkraini pic.twitter.com/52uooSHqy0

— Julia Gorodetskaya (@gorodetskaya) March 3, 2022