Motivul ciudat pentru care legile de compensare a facturilor trebuie modificate: nu mai merge ca iarna trecută

ANRE avertizează cu privire la faptul că e nevoie de o schimbare urgentă a legislației care a fost adoptată pentru a diminua impactul scumpirilor de pe umerii consumatorilor români de energie și gaz natural.

ANRE spune că situația în care am fost iarna trecută nu trebuie să se mai repede. Mai exact, legile au avantajat consumatorii, dar au prejudiciat furnizorii. Multe dintre companii susțin că nici până în ziua de azi nu și-au văzut banii de la stat, din decontările promise, deși au susținut din propriul buzunar măsurile de sprijin. Acesta a fost modelul de lucru de iarna trecută, acuză furnizorii, tocmai de aceea ce cere de urgență schimbarea legislației, astfel încât furnizorii să nu mai poată fi amânați la plată.

Din cauza neclarităților din legislația adoptată de autorități, furnizorii nu și-au primit banii promiși pentru decontări. Statul a întârziat plățile, acuză unele companii.

Iată ce spun experții ANRE în legătură cu această mare problemă pentru companiile din Energie:

“Enumerăm câteva aspecte ce trebuie clarificate:

–recunoașterea achizițiilor din dezechilibre de tip deficit în relatia cu Transgaz

– recunoașterea cantităților distribuite ce au prețul mai mare decât plafonul stabilit pentru achizitii dar care a fost facturat clientilor finali sub prețul plafonat aferent.

– raportarea în ore CET sau ore RO a cantităților achiziționate în vederea stabilirii prețului mediu ponderat necesar calculului sumei ce revine spre decontare operatorilor.

–am sesizat Ministerul Energiei (ME – n.red.) asupra faptului că la plafonare nu exista cuprins în OUG 118/2021, respectiv OUG 3/2022, regularizarea diferenței dintre cantitatea distribuită vs citită/ livrată, drept pentru care am propus ME inițierea unui amendament la OUG 3/2022, care sa rezolve această problema, având în vedere ca OUG 3/2022 se află în procesul legislativ la Camera Deputaților.

În egala măsură trebuie să menționăm faptul că normele de aplicare ale OUG 118/2021 (Ordinul Comun nr 155 al ME, MMPS si MF) au apărut cu mare întarziere, în luna ianuarie 2022″.