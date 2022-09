Mitologia românească, în jocuri video: cum poți crea jocuri cu Prâslea cel Voinic și Ileana Consânzeana

Tales of Us Game Jam este un eveniment în care mitologia și gaming-ul se vor intersecta. Evenimentul va reuni dezvoltatori de jocuri care doresc să se afirme prin crearea unui titlu original.

Game Jam-ul va avea loc în perioada 30 septembrie – 2 octombrie, la CINETic și este organizat de către Tales of Us și RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de jocuri video din România). Rolul evenimentului este de a expune la nivel internațional cultura locală si talentul tinerilor dezvoltatori din România.

Dacă vrei să participi, află că Game Jam-ul este deschis către toți programatorii, artiștii și designerii care au 18 ani sau mai mult. Astfel, fiecare dezvoltator este binevenit să participe la Game Jam, de la începători la profesioniști experimentați care caută un mod amuzant și inedit de a crea jocuri în afara job-ului lor. Dacă vrei să participi la eveniment, te poți înscrie pe site-ul RGDA.

”Suntem încântați de faptul că Tales Of Us a ales România ca una dintre locațiile de proveniență a poveștilor și basmelor populare. Noi, la RGDA, vedem un mare potențial în îmbinarea mitologiei românești cu un game design unic. Sperăm ca organizarea acestui game jam va face parte dintr-o discuție mai largă despre cum folclorul și poveștile noastre populare pot fi o mare sursă de inspirație pentru a crea jocuri originale în țara noastră, care pot deveni titluri de succes în întreaga lume”, spune Andreea Medvedovici Per, director executiv RGDA.

„Cunoștințele mele despre România și despre cultura sa se limitau la stereotipurile despre casele pline cu usturoi și poveștile cu vampiri. Astăzi, munca noastră cu Tales of Us ne permite să sprijinim și să explorăm povestiri care se îndepărtează de aceste narațiuni și povești unilaterale. Suntem uimiți de diversitatea poveștilor și miturilor românești pe care le-am descoperit și abia așteptăm să vedem în ce se vor transforma acestea în timpul unui Game Jam”, a precizat Eva Vonk, producer și creative director la Tales of Us.