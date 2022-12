Misiunea sondei InSight de la NASA a trimis ultima sa comunicare de pe Marte: ce am aflat despre Planeta Roșie

RIP InSight. Misiunea de aterizare s-a încheiat acum, după peste patru ani pe Planeta Roșie.

InSight de la NASA și-a trimis comunicarea finală acasă. Știam că se apropie sfârșitul, dar este încă trist să ne luăm la revedere. Exploratorul robotic a revoluționat cunoștințele noastre despre Planeta Roșie, permițând o înțelegere detaliată a interiorului lui Marte. După aproape 1.500 de zile marțiene de muncă, mai mult decât dublu față de ceea ce era planificat inițial, InSight și-a oprit instrumentele și misiunea s-a încheiat.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022