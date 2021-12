Aventurile minionilor continuă: trailer-ul animației „Minions: The Rise of Gru” a fost lansat

Așteptarea a luat sfârșit: conform ultimului trailer lansat, „Minions: The Rise of Gru” va explora noile aventuri ale iubitelor personaje. Mai mult, producătorii par să ne fi pregătit și o surpriză.

Universal Pictures a lansat un nou trailer pentru „Minions: The Rise of Gru”, care oferă o perspectivă inedită asupra poveștii ce îl are la bază pe simpaticul Gru, alături de micile creaturi galbene, create de acesta.

„Minions: The Rise of Gru” ni-l arată pe Gru la vârsta de 12 ani

Conform ultimului trailer al noii producții, acțiunea se petrece la începutul anilor ’70 și se concetrează în jurul poveștii unui Gru de 12 ani, care se chinuie, ca de obicei, să-i convingă pe membrii grupului de răufăcători, Vicous 6, să-l primească în echipă. Alături de minioni, el pune la cale o serie de „fărădelegi” menite să-i aducă recunoașterea, în rândul Vicious 6. Însă cum interviul de aderare eșuează lamentabil, Gru cel mic se vede nevoit ca, prin intermediul minionilor, să apeleze la ajutorul la Wild Knuckles, un răufăcător exclus, la rândul lui, din gașcă.

Din coloana sonoră a noii producții animate face parte „Home Sweet Home”, celebra piesă a formației rock Mötley Crüe.

Ce-i drept, noul trailer pentru „Minions: The Rise of Gru” nu oferă foarte multe detalii în legătură cu desfășurarea acțiunii, însă poate e mai bine așa. Cu toate astea, ceea ce putem observa este că vom avea parte de tot atâta haos, exact ca în producțiile precedente, asezonat cu umorul de rigoare, cel care nu a lipsit niciodată din desenele animate ce au la bază aventurile minionilor, împreună cu inventatorul lor, Gru.

Partea bună este că noul film de animație pare să se concentreze un pic mai mult pe povestea lui Gru, astfel încât putem spune că producția ar putea fi, mai degrabă, o continuare pentru „Despicable Me” și nu neaparat pentru seria „Minions”.

„Minions: The Rise of Gru” va fi lansat pe marile ecrane în data de 1 iulie 2022.