Lindsay Lohan va juca într-o comedie romantică, pe Netflix: ce știm despre asta

Lindsay Lohan va juca într-o nouă comedie romantică ce poartă numele de Falling for Christmas.

Actrița, care a devenit faimoasă după ce a ajucat în The Parent Trap, din 1998, a continuat să joace în diferite filme emblematice de la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, inclusiv în Life-Size, Freaky Friday și Mean Girls.

Falling for Christmas va fi primul din contractul de trei filme pe care Lohan îl are cu Netflix.

Pelicula va spune povestea unei moștenitoare logodită recent și extrem răsfățată, care ajunge să sufere de amnezie în urma unui accident de schi. Chord Overstreet, din Glee, va juca alături de Lohan, în acest film.

Lindsay Lohan se întoarce după aproape zece ani de pauză

Cel mai recent lungmetraj în care a jucat Lindsay Lohan s-a întâmplat acum aproape zece ani. La vremea respectivă, ea juca alături de James Deen în The Canyons (2013). Singurele roluri pe care Lohan le-a mai primit de atunci includ contribuție infimă: în scurtmetrajul din 2015, Till Human Voices Wake Us, dar și în filmul indie de groază din 2019, Among the Shadows.

Acum, pentru a sărbători Mean Girls, Lindsay Lohan a împărtășit câteva detalii din Falling for Christmas. Ea a dezvăluit posterul oficial direct pe pagina oficală de Instagram, sub care a scris: „Este 3 octombrie. Notați-vă în calendare data de 10 noiembrie”.

În mod evident, calitatea filmului Falling for Christmas va afecta modul în care publicul vpercepe revenirea lui Lohan. Deși Netflix a reușit să obțină succes, în trecut, cu filme ca A Christmas Prince, The Christmas Chronicles și The Princess Switch, trebuie menționat că nu toate filmele cu și despre Crăciun au fost primite foarte bine.

Totuși, simpla includere a lui Lohan în distribuție ar trebui să fie motiv suficient pentru a atrage spectatori – măcar pe cei nostalgici.

Timpul va decide dacă Falling for Christmas va fi, sau nu, apreciat. Îl poți vedea Netflix începând cu data de 10 noiembrie.