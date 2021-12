Iarna asta, Netflix vine cu producții perfecte de urmărit alături de cei dragi

Primiți cu colindul? Luna asta, Netflix te colindă cu numeroase producții potrivite pentru vremea friguroasă, numai bune de urmărit alături de cei dragi.

Echipează-te cu o ciocolată caldă și o pătură călduroasă și alege unul dintre aceste titluri perfecte pentru sezonul sărbătorilor de iarnă. Poți începe cu: A Boy Called Christmas, o poveste magică despre originea lui Moș Crăciun, după cartea omonimă de Matt Haig.

Love Hard este o comedie romantică reconfortantă ce redă încercările unei tinere de a găsi iubirea adevărată, cu Nina Dobrev în rolul principal, doar pe Netflix.

În ajun de Crăciun, te poți uita la Robin Robin, o aventură muzicală pentru întreaga familie, ce spune povestea unei păsări care pleacă într-o călătorie de descoperire a sinelui, distribuția vocilor incluzând-o și pe Gillian Anderson.

La ce să te uiți de Crăciun, pe Netflix

Pe lângă acestea, poți încerca și unele dintre cele mai îndrăgite seriale Netflix (Dash & Lily, Home for Christmas, Snowpiercer) sau filme Netflix (A Christmas Prince, The Christmas Chronicles, The Princess Switch).

Netflix îți propune și o serie cu unele dintre cele mai urmărite comedii Netflix (Over Christmas), filme de dragoste pentru cei mai romantici dintre noi (Holidate), drame pentru iubitorii de “piele de găină” (Three Days of Christmas), titluri cu întorsături de situație (Deadwind), documentare care să-ți antreneze curiozitatea (Pretend it’s a City), dar și unele dintre cele mai fermecătoare producții pentru întreaga familie (Klaus).

Dacă vrei să te uiți la o dramă, Holiday Secrets este alegerea potrivită: în acest serial din trei părți, o reuniune de Crăciun devine o poartă spre trecut, explorând aspectele complicate și intime ale unei istorii de familie.

Mie personal îmi plac filmele mai ciudățele, iar I’m thinking of ending things este un film care te pune puțin pe gânduri. Este un film de Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), laureat al premiului Oscar, bazat pe celebrul roman al lui Iain Reid. În ciuda unor îndoieli legate de relație, o tânără (Jessie Buckley) pornește împreună cu noul ei iubit (Jesse Plemons) într-o călătorie cu mașina spre ferma familiei lui. Din cauza viscolului rămâne blocată la fermă împreună cu mama (Toni Collette) și tatăl (David Thewlis) lui Jake și începe să-și pună întrebări despre ceea ce știa sau credea despre iubitul ei, ea însăși și lume în general.

Toate acestea și încă multe altele te așteaptă să le dai play!