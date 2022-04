De ce nu prea a mai apărut Julia Roberts în filme, în ultimii ani: declarația actriței

Julia Roberts dezvăluie că „Ticket to Paradise”, ce se va lansa în acest an, este prima ei comedie romantică din ultimii 20 de ani. Aparent, există și un motiv pentru care acest lucru se întâmplă abia acum.

Conform declarației actriței, pe care o puteți citi mai jos, în acest articol, se pare că niciun scenariu de comedie romantică nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor acesteia, așadar s-a trezit în postura de a refuza aproape tot ce i s-a oferit, în ultimii ani.

Fiind una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, din toate timpurile, Julia Roberts s-a remarcat în comedii romantice ca „Notting Hill”, „Pretty Woman” și „My Best Friend’s Wedding”, dar și în dramele „Ben is Back” și „August: Osage County”.

În anii 1990 și la începutul anilor 2000 ea era cea mai bine plătită actriță din lume. Roberts a câștigat, de asemenea, multe premii de-a lungul carierei sale, în 2001 bifând inclusiv un premiu Oscar.

Julia Roberts, din ce în ce mai exigentă cu rolurile pe care le acceptă

Cu toate astea, actrița a ales să refuze multe roluri, în comendii romantice, din pricina scenariilor care nu i-au fost, aparent, pe plac.

Într-un interviu recent acordat New York Times Magazine, Julia Roberts explică de ce i-a luat atât de mult timp să joace într-o altă comedie romantică. Acum, că are trei copii, ea a fost, de asemenea, mai exigentă cu ce proiecte alege.

„Iată care e chestia: dacă aș fi crezut că ceva este suficient de bun, aș fi făcut-o. Dar am avut și trei copii în ultimii 18 ani. Asta ridică ștacheta și mai mult pentru materialele pe care le accept. Este, de asemenea, în joc și ecuația matematică a programului de lucru al soțului meu, dar și programul școlar al copiilor, plus vacanța de vară. Nu este doar, Oh, cred că vreau să fac asta. Mă simt foarte mândră că sunt acasă cu familia mea și mă consider o casnică”, a declarat Julia Roberts.

Cu toate astea, așa cum menționam la începutul acestui articol, actrița va putea fi văzută jucând în „Ticket to Paradise”, împreună cu George Clooney, anul acesta.