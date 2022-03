Legătura dintre Volodimir Zelenski și Netflix: ce decizie a luat gigantul de streaming

Înainte de a deveni președintele Ucrainei, țara care avea să fie supusă terorii lui Vladimir Putin, Volodimir Zelenski a fost actor, dar și un comendiant apreciat.

El a jucat într-un serial de comedie presărat cu multă satiră, numit „Servant of the People”, printre multe altele.

Netflix a luat o decizie împortantă, în ceea ce privește publicul său din Statele Unite ale Americii: utilizatorii canalului de streaming din State pot urmări acum serialul care l-a făcut celebru pe președintele Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a devenit președintele Ucrainei, exact ca în serialul care l-a făcut celebru

În „Servant of the People”, Volodimir Zelenski a jucat rolul unui profesor care a fost ales, în mod neașteptat, președinte al Ucrainei, după ce un clip în care critică corupția din această țară a devenit viral în mediul online.

După cum notează The New York Times, seria, care a rulat între anii 2015 și 2019, s-a dovedit a avea succes atât în ​​Rusia, cât și în Ucraina. Serialul a fost anterior pe Netflix, în SUA, iar serviciul de streaming a anunțat recent că are intenția de a-l readuce în grila sa de programe, în contextul evenimentelor actuale.

Nu este deloc surprinzător faptul că abonații sunt interesați să urmărească serialul care a pus o cărămidă la temelia propulsării lui Volodimir Zelenski la președinție. Va fi interesant de văzut dacă vizualizările Netflix vor înregistra o creștere semnificativă, în următoarea perioadă.

Reprezentanții Netflix au declarat, de asemenea, că revenirea serialului se întâmplă pe fondul conflictului din Ucraina, în urma căruia mii de oameni au fost uciși, printre care și civili nevinovați. Mai mult, în momentul de față, Europa se confruntă cu o adevărată criză a refugiaților, ca urmare a agresiunii ruse în această țară.

Trebuie amintit că Netflix este una dintre multele companii care au tăiat relațiile cu Rusia, în ultimele săptămâni. Platforma de streaming nu mai este disponibilă acolo. Se pare că, în paralel, gigantul a suspendat inclusiv producția și achizițiile de conținut din Rusia.